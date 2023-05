Life

“Είμαστε μαζί”: τα θέματα και οι καλεσμένοι του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και ποικίλη είναι η ύλη της εκπομπής “Είμαστε μαζί”, με την Ελίνα Παπίλα και την συντροφιά της, που προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1

Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα «Είμαστε Μαζί» ζωντανά στις 15:00 στον ΑΝΤ1.

Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, προβληματισμούς και συζητήσεις για θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν τα απογεύματα του Σαββατοκύριακού μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Το Σάββατο 6 Μαΐου, η ιστορική τελετή στέψης του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ δεν θα μπορούσε να μην απασχολήσει και την εκπομπή «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ».

Παίρνοντας τη σκυτάλη από την 3ωρη εκπομπή που έχει ετοιμάσει ο ΑΝΤ1 ειδικά για τη στέψη, το «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ» θα συνεχίσει να μεταφέρει εικόνα με ζωντανές συνδέσεις από το Λονδίνο, με την πομπή της Στέψης από το Αββαείο προς το Παλάτι μέχρι ο νέος Βασιλιάς Κάρολος ο Γ’ και η σύζυγός του φτάσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να εμφανιστούν στο μπαλκόνι του παλατιού όπου και θα ολοκληρωθεί το τελετουργικό της στέψης. Στο πλατό του «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ», θα είναι για να σχολιάζει τη στέψη ο Χρήστος Ζαμπούνης και η Χριστίνα Πολίτη, ενώ ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 Ισαάκ Καρυπίδης από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και ο απεσταλμένος στο Λονδίνο Θάνος Κλωνοπούλος από το Αββαείο θα μάς δίνουν το κλίμα που θα επικρατεί στη βρετανική πρωτεύουσα.

Την Κυριακή 7 Μαΐου, συνδεόμαστε ζωντανά με τη Μ. Βρετανία και συζητάμε με τους Κωνσταντίνο Ρήγο και Βίκτωρα Βερνίκο για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.

Ακόμα, με ειδικούς στο πλατό και ζωντανές συνδέσεις αναλύουμε το κοινωνικό θέμα της συνεπιμέλειας.

Καλεσμένος στο στούντιο ο Απόστολος Γκλέτσος, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί!

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μαρκόπουλος: Στη Εντατική ο σπουδαίος συνθέτης

Πισπιρίγκου: Στο εδώλιο και για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Θεσσαλονίκη - Εγκατάλειψη βρέφους σε αυτοκίνητο: Η ποινή στην μητέρα