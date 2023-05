Life

“Κάρολος Γ’ - Η στέψη”: Έκτακτη εκπομπή στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το...

Η ιστορική ημέρα για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και όλες οι εξελίξεις που σηματοδοτεί η στέψη του νέου μονάρχη, σε απευθείας σύνδεση στον ΑΝΤ1.

Κληρονόμος του θρόνου για πάνω από 70 χρόνια, ο Κάρολος θα στεφθεί επίσημα βασιλιάς, το Σάββατο 6 Μαΐου. Το μεγαλοπρεπές και βαθιά θρησκευτικό τελετουργικό αναμένεται να παρακολουθήσουν, για πρώτη φορά ζωντανά, εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο.

Το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα μεταδώσει, λεπτό προς λεπτό, όλο το παρασκήνιο από το Αββαείο του Westminster και το παλάτι του Buckingham, σε συνεχή ροή με ζωντανές συνδέσεις, καλεσμένους στην Αθήνα και το Λονδίνο, αναλυτές και ρεπορτάζ για τη διαδοχή και τις κρίσιμες στιγμές για το μέλλον της μοναρχίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μαρία Σαράφογλου και ο Νικόλας Βαφειάδης στο στούντιο στην Αθήνα, ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο Ισάακ Καρυπίδης και ο απεσταλμένος στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου Θάνος Κλωνόπουλος καταγράφουν την αλλαγή σελίδας για την Κοινοπολιτεία, με τη βοήθεια του αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, καθηγητή Κωνσταντίνου Φίλη.

Το τελετουργικό, το πρωτόκολλο και την παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων της ιστορικής στέψης σχολιάζουν ο συγγραφέας και εκδότης Χρήστος Ζαμπούνης, η δημοσιογράφος Χριστίνα Πολίτη και η Fashion Features Director της Vogue Greece, Έλις Κις.

Η στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ’, ζωντανά στον ΑΝΤ1 με τη Μαρία Σαράφογλου και τον Νικόλα Βαφειάδη

Σάββατο 6 Μαΐου, στις 12:00

