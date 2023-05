Παράξενα

Έδεσε τον επίδοξο εραστή της σε δέντρο και τον παράτησε στο δάσος

Για καλή του τύχη έγινε αντιληπτός από έναν κυνηγό κι έναν ποδηλάτη και το kinky παιχνίδι με τη γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο δεν έγινε μοιραίο.

Η γερμανική αστυνομία αναφέρει ότι ένας 51χρονος άνδρας που έμεινε δεμένος στο δάσος όταν ένα σεξουαλικό παιχνίδι πήγε στραβά, γλίτωσε από τύχη αφού ένας ποδηλάτης και ένας κυνηγός άκουσαν τις κραυγές του για βοήθεια.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο άνδρας βρέθηκε πλήρως ντυμένος αλλά σταθερά δεμένος με σχοινιά και ένα καλσόν στο κεφάλι, μέσα σε μια κρυψώνα για κυνηγούς κοντά στην πόλη Μπούκμπουργκ αργά την Τετάρτη.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας φαίνεται να είχε δεθεί από μια γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο. Λίγο αργότερα όμως η γυναίκα έλαβε ένα τηλεφώνημα και έφυγε ξαφνικά από το δάσος, αφήνοντας τον άνδρα πίσω... αβοήθητο.

“Ο 51χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πάνω του έναν κόφτη “για τέτοιες καταστάσεις”, αλλά φαίνεται ότι υποτίμησε τις δεξιότητες της γυναίκας στο δέσιμο, επειδή δεν μπόρεσε τελικά να φτάσει το μαχαίρι“, ανέφερε η αστυνομία.

Ο άνδρας δεν τραυματίστηκε και αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες για την ταυτότητα της γυναίκας. Η αστυνομία όμως ξεκίνησε έρευνα εναντίον της με την κατηγορία της πιθανής στέρησης ελευθερίας.

