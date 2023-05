Αθλητικά

Τσιτσιπάς: ο σκύλος του δάγκωσε παιδί που γύριζε από το σχολείο

Πως συνέβη το περιστατικό. Σε Κέντρο Υγείας διακομίστηκε ο ανήλικος μαθητής, μετά απο τα δαγκώματα του σκύλου που δέχθηκε. Σε μια προσαγωγή προχώρησαν οι αστυνομικοί.

(φωτογραφία αρχείου)

Τα δόντια του σκύλου της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά «δοκίμασε» - και όχι μόνο μία φορά - ένας μαθητής, μόλις 13 ετών, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το μεσημέρι, ο σκύλος του σπουδαίου τενίστα, που απουσιάζει στο εξωτερικό μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του, βγήκε από την περίφραξη του σπιτιού, στην Βουλιαγμένη και ακόμη άγνωστο υπό ακριβώς ποιες συνθήκες, επιτέθηκε σε έναν 13χρονο μαθητή, που εκείνη την ώρα επέστρεφε από το σχολείο του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί έτρεξε και κατάφερε να ξεφύγει από το σκυλί της οικογένειας Τσιτσιπά, αφού αυτό ήδη τον είχε δαγκώσει στα χέρια και στα πόδια.

Αργότερα το παιδί μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για να λάβει ιατρική φροντίδα και να υποβληθεί σε εξετάσεις, με την υγεία του να μην διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Οι αστυνομικοί, που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, προχώρησαν στην προσαγωγή της Ελληνίδας οικιακής βοηθού, που ήταν υπεύθυνη για την επίβλεψη του ζώου και το πιθανότερο είναι η προσαγωγή αυτή να μετατραπεί σε σύλληψη.

