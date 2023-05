Life

Ο 50 Cent ξεκινάει παγκόσμια περιοδεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή την 20η επέτειο από το ντεμπούτο του με το άλμπουμ «Get Rich or Die Tryin».

Ο 50 Cent θα ξεκινήσει παγκόσμια περιοδεία για τον εορτασμό της 20ης επετείου από το ντεμπούτο του με το άλμπουμ «Get Rich or Die Tryin».

Η περιοδεία «Final Lap Tour» θα ξεκινήσει στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα στις 21 Ιουλίου και το ευρωπαϊκό σκέλος θα αρχίσει στις 28 Σεπτεμβρίου από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Πρόσθετες ημερομηνίες για την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ασία θα ανακοινωθούν αργότερα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, στην περιοδεία «Final Lap Tour» το είδωλο της ραπ «θα ερμηνεύει δεκάδες επιτυχίες αγαπημένες των θαυμαστών, αλλά και τραγούδια που δεν έχουν παρουσιαστεί ζωντανά εδώ και δεκαετίες».

Τον 50 Cent θα συνοδεύει ο φίλος του εδώ και πολλά χρόνια, Busta Rhymes σε όλες τις συναυλίες. Ο τραγουδιστής της R&B Jeremih θα είναι μαζί του στις συναυλίες στη Βόρεια Αμερική με περισσότερους ειδικούς προσκεκλημένους που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Σμύρνη: Το “Αναντολού” έδεσε κάβους και περιμένει... επισκέπτες (εικόνες)

Τρίκαλα: 15χρονη μαθήτρια σε σχολική εκδρομή πέθανε σε νυχτερινό κέντρο

Εύβοια: Κατέληξε μετά από 1 μήνα στη ΜΕΘ ο 23χρονος που γλίστρησε στο μπάνιο