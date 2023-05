Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας προς ψηφοφόρους ΝΔ: μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολομέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι είπε για το ντιμπέιτ και τον Ανδρέα Πάτση.

Νέα πρόσκληση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για μεταξύ τους τηλεοπτική αντιπαράθεση, απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολίτες των Γρεβενών, και τόνισε πως αν ο κ. Μητσοτάκης είχε πειστικά επιχειρήματα για τους ψηφοφόρους θα δέχονταν την πρόσκληση.

"Δεν έρχεται και έχει αποφασίσει να πάει, λέει στο ντιμπέιτ όλων. Βεβαίως, να πάμε στο ντιμπέιτ όλων. Αλίμονο. Αλλά ξέρετε τι κανονισμούς και τι όρους έβαλε σε αυτό το ντιμπέιτ με τους έξι; Να μην μπορεί κανένας να ρωτήσει τον άλλον. Κανένας. Να μην μπορεί ο δημοσιογράφος να κάνει ελεύθερη ερώτηση. Κανένας.

Γιατί; Γιατί, ε, θα έχει αποστηθίσει πέντε πράγματα, θα τα πει ο άνθρωπος, Εντάξει τον καταλαβαίνω", είπε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε: "Αλλά, δεν υπάρχει προηγούμενο σε ευρωπαϊκή χώρα, να θέλει κανείς να ξαναγίνει πρωθυπουργός και να μην δέχεται την πρόσκληση τηλεοπτικών καναλιών με τον βασικό του αντίπαλο, να καθίσουν σε μία ελεύθερη συζήτηση. Γιατί στη Γαλλία το κάνει ο Μακρόν, γιατί στη Γερμανία την έκανε ο Σολτς, γιατί στη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε όλες τις σοβαρές χώρες. Όσο κι αν φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα. Ουδείς εδοξάσθη κρυπτόμενος. Και εμείς Θα τον βγάλουμε από το καβούκι του, θα τον ξετρυπώσουμε, μέχρι τις 21 του Μάη. Μην έχετε αμφιβολία".

Ο Αλ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η στρατηγική της είναι "να κερδοσκοπήσει με την περιουσία της μεσαίας τάξης" και προειδοποίησε ότι με την πολιτική της θα ακολουθήσει " τσουνάμι πλειστηριασμών" τους επόμενους μήνες.

Αναφέρθηκε μάλιστα στην υπόθεση του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στα Γρεβενά Ανδρέα Πάτση και σημείωσε: "Το μόνο που έκανε η κυβέρνηση στα τέσσερα τελευταία χρόνια, διότι ο νομός σας έγινε γνωστός από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Πάτση, ο οποίος αυτό που έκανε ήταν αυτό που γνώριζε καλά να κάνει και το γνώριζαν όταν τον έβαζαν στα ψηφοδέλτια. Δηλαδή το "κοράκι", όπως λένε στην καθομιλουμένη. Να κυνηγάει τους δανειολήπτες για να τους πάρει την περιουσία, για να κερδίσει όσα περισσότερα μπορεί ο ίδιος, παίρνοντας τις περιουσίες των άλλων. Αλλά σήμερα από εδώ θέλω να είμαι δίκαιος και με τον κύριο Πάτση και να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον κ. Πάτση. Διότι κάνουν πως δεν τον ξέρουν. Δεν τον ήξεραν όταν τον έβαζαν στα ψηφοδέλτια τους; Και για να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους. Τι διαφορετικό κάνει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης από αυτό που έκανε ο κύριος Πάτσης που τον έβαλε στα ψηφοδέλτια του; Η αλήθεια είναι ότι η σύγκριση των δύο ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει. Διότι ο μεν κύριος Πάτσης είναι σαν να έχει ένα ψιλικατζίδικο. Ο κ. Μητσοτάκης με αυτά που έχει κάνει έχοντας δώσει 700.000 ακίνητα στα funds, 40 δισεκατομμύρια περιουσία για να ξεκινήσει ένα τσουνάμι πλειστηριασμών τους επόμενους μήνες, είναι σαν να έχει ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο δίπλα στο ψιλικατζίδικο. Γιατί αυτή είναι η στρατηγική τους. Δεν είναι κάτι το οποίο έτυχε. Η στρατηγική τους είναι να κερδοσκοπήσουν με την περιουσία της μεσαίας τάξης. Αυτή είναι η στρατηγική τους".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε για "Μητσοτάκης Α.Ε." και ανέφερε ότι πρώτη η Φώφη Γεννηματά είχε χρησιμοποιήσει τον όρο "Μαξίμου Α.Ε.", σχολιάζοντας "πόσο δίκιο είχε". Ο κ. Τσίπρας ζήτησε μεγάλη, αποφασιστική και καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το βράδυ της 21ης Μαΐου, λέγοντας πως δύο θα είναι οι χαμένοι. Ο κ. Μητσοτάκης και οι δημοσκοπήσεις.

"Αυτή η συγκέντρωση μεσημέρι Σαββάτου στα Γρεβενά σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα, ότι θα τους εκπλήξουμε στις 21 του Μάη. Οτι στις 21 του Μάη θα πούμε "ως εδώ", είναι μήνυμα αλλαγής αυτό που βλέπω τελευταίες μέρες. Όπου κι αν βρίσκομαι ένα είναι το συναίσθημα των ανθρώπων ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με την αδικία, δεν πάει άλλο με τις ανισότητες, δεν πάει άλλο με αυτό που βλέπουμε καθημερινά να μας πνίγει".

Ο κ. Τσίπρας απευθύνθηκε και σε ψηφοφόρους των κομμάτων ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας: "Δεν ευθύνονται αυτοί που η ηγεσία του κόμματος τους έχει επιλέξει τον κ. Πάτση. Δεν ευθύνονται αυτοί που ο κ. Μητσοτάκης έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία να είναι χειρότερη δεξιά από τη μεταπολίτευση, των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών, των απευθείας αναθέσεων, της διαφθοράς της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας. Θέλω να τους μιλήσετε και να τους πείτε ότι είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν".

Για το νομό Γρεβενών είπε ότι είναι αδικημένος, ένας νομός που τείνει να εξαφανιστεί από τον χάρτη, ένας νομός που γερνάει. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έκανε τίποτα για το νομό Γρεβενών και είπε πως η ανεργία έχει φτάσει το 35%, ο ένας στους δύο κατοίκους του είναι συνταξιούχος και ο πληθυσμός του νομού μειώθηκε κατά 16% με βάση την τελευταία απογραφή.

Δεσμεύτηκε για μέτρα στήριξης των γεωργών και των κτηνοτρόφων και επανέλαβε ότι αν γίνει πρωθυπουργός θα καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, σημειώνοντας πώς με την εφαρμογή της στα Γρεβενά πέρασαν 450 λιγότεροι φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας περπάτησε στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών, συνομίλησε με πολίτες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο χώρο και φωτογραφήθηκε με μικρά παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέψη Καρόλου - Μπάκιγχαμ: Χαιρετισμός από το μπαλκόνι χωρίς τον Χάρι (εικόνες)

Άρειος Πάγος: “Ιδιωτικές παραλίες ο νόμος δεν γνωρίζει”

ΓΣΕΕ: Οδηγός Εργασιακών Δικαιωμάτων σε ηλεκτρονική μορφή