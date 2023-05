Αθλητικά

Βόλεϊ γυναικών: Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός, 3-0 τον Ολυμπιακό

Καθολική, έναντι των "ερυθρόλευκων", ήταν η υπεροχή των "΄πράσινων" κοριτσιών, που κατέκτησαν τον τίτλο για δεύτερη σεζόν σερί.

Πρωταθλητής Ελλάδας στην Α1 γυναικών στο βόλεϊ για τη σεζόν 2022/2023 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός.

Μετά από ένα τρίτο τελικό, πραγματικό θρίλερ με τον Ολυμπιακό, οι «πράσινες» επικράτησαν στο τάι μπρέικ με 15-10 και με 3-2 σετ «σκούπισαν» τη σειρά με 3-0 και πανηγύρισαν το δεύτερο σερί τίτλο και 25ο στην Ιστορία του συλλόγου.

Να σημειωθεί ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του γυναικείου βόλεϊ που διεξήχθη στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων «Νίκος Γκάλης».

Μπροστά στο κοινό τους τα κορίτσια του Παναθηναϊκού δεν τους απογοήτευσαν, παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 1-0 στα σετ και 10-17 στο δεύτερο, ωστόσο, βρήκαν το σθένος ν΄ αντιδράσουν, να προηγηθούν με 2-1 και παρότι ο Ολυμπιακός ισοφάρισε, στο τάι μπρέικ με τη δύναμη της εξέδρας πήραν τη νίκη και τον τίτλο στην Α1.

Ο Γιάννης Καλμαζίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής, ο οποίος πανηγύρισε τίτλο πρωταθλητή, τόσο στο ανδρικό, αλλά και στο γυναικείο βόλεϊ.

Οι «ερυθρόλευκες» πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους για να μειώσουν σε 2-1 και να ξαναδώσουν νέο ενδιαφέρον στη σειρά των τελικών, αλλά καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς έπαιξε το δεύτερο σετ.

Εκεί που προηγήθηκαν με 17-10 και 22-19, αλλά με απανωτά λάθη έδωσαν την ευκαιρία στο «τριφύλλι» να ισοφαρίσει σε 24-24 και να κλείσει το σετ με 26-24 και να κάνει το 1-1.

Τα σετ (πρώτος ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός): 21-25, 26-24, 25-17, 20-25, 15-10

