Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: επιτέθηκαν και έκαψαν εκλογικό περίπτερο στη Νίκαια (εικόνες)

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τις επιθέσεις σε εκλογικά περίπτερα του κόμματος.

Σε προβοκατόρικες ενέργειες που εκδηλώθηκαν κατά εκλογικών περιπτέρων του, αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ζητά την άμεση καταδίκη από όλα τα κόμματα.

Συγκεκριμένα αναφέρει: "Χθες το βράδυ άγνωστοι επιτέθηκαν και έκαψαν το εκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Νεάπολη της Νίκαιας. Πριν λίγες μέρες στην Κόρινθο τοποθέτησαν κρεμάλες στο εκλογικό μας κέντρο.

Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα μας τρομοκρατήσουν. Δεν τα κατάφεραν ούτε στις πιο δύσκολες εποχές. Δεν θα τα καταφέρουν ούτε τώρα».

Θεωρούμε αυτονόητη την άμεση καταδίκη από όλα τα κόμματα απέναντι σε αυτές τις φασιστικές ενέργειες", καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

