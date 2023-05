Αθλητικά

Τένις - Κάλιαρι: η Γραμματικόπουλου κατέκτησε το τουρνουά

Πήρε το τρόπαιο του τουρνουά Κάλιαρι στο τένις η Ελληνίδα τενίστρια.

Με τον ιδανικότερο τρόπο έκλεισε την παρουσία της στο τουρνουά του Κάλιαρι η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε στον τελικό της Κυριακής (7/05) της Κατίνκα φον Ντάινχαμ (Λιχτενστάιν) με 2-0 σετ (6-4, 6-1) μέσα σε 82 λεπτά και πήρε τον τίτλο στο τουρνουά ITF των 25.000 δολαρίων.

Με το σημερινό, η Γραμματικοπούλου έφτασε τους 14 τίτλους στην καριέρα της σε 26 τελικούς.

Ήταν ο 4ος σε 25άρι τουρνουά ITF, αλλά και ο πρώτος μετά από τον μεγαλύτερο στην καριέρα της στο 125άρι της WTA στο Βανκούβερ, τον Αύγουστο του 2022.

