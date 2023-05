Κόσμος

Σερβία - Μακελειό σε σχολείο: παραιτήθηκε ο υπουργός παιδείας

Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός παιδείας της Σερβίας, μετά τους πυροβολισμούς σε σχολείο με τα εννιά θύματα.

Ο υπουργός Παιδείας της Σερβίας Μπράνκο Ρούζιτς παραιτήθηκε σήμερα, τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε σχολείο κατά το οποίο ένα 13χρονο αγόρι δολοφόνησε οκτώ μαθητές και έναν φύλακα.

Ο Μπράνκο Ρούζιτς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων μιας "ανείπωτης τραγωδίας" που συγκλόνισε τη βαλκανική χώρα σε ανοιχτή επιστολή του προς την πρωθυπουργό της Σερβίας Άνα Μπρνάμπιτς.

"Υποβάλλω την αμετάκλητη παραίτησή μου από τη θέση του υπουργού Παιδείας στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας", έγραψε ο Ρούζιτς σε επιστολή που κοινοποίησε στο Twitter.

Σημαίνον στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Σερβίας (SDP), εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού, ο Ρούζιτς κατηγόρησε το διαδίκτυο, τα βιντεοπαιχνίδια και τις "δυτικές αξίες" για το άνευ προηγουμένου μακελειό στη Σερβία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούσαν την παραίτησή του αμέσως μετά την τραγωδία.

Λιγότερο από 48 ώρες μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, η Σερβία συγκλονίστηκε ξανά από μια άλλη σφαγή, όταν ένας 21χρονος σκότωσε με αυτόματο όπλο οκτώ ανθρώπους κοντά στο Βελιγράδι.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς υποσχέθηκε να ξεκινήσει ένα σχέδιο αφοπλισμού μεγάλης κλίμακας.

Στη Σερβία, το 39% των κατοίκων διαθέτει πυροβόλο όπλο, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη για την κατοχή όπλων από πολίτες, σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα Small Arms Survey (SAS).

