Εκλογές 2023: Πιπιλή - Φαραντούρης - Βλάχος για τις συνεργασίες και τα νέα μέτρα (βίντεο)

Τι είπαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές, ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Τα ξίφη τους για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την βία μεταξύ ανηλίκων, τις προεκλογικές δεσμεύσεις, αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες διασταύρωσαν τρεις υποψήφιοι βουλευτές στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, το πρωί της Δευτέρας.

Μεταξύ άλλων, οι τρεις πολιτικοί αντιπαρατέθηκαν για τους όρους που τίθενται για τις συνεργασίες κομμάτων μετά από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, καθώς και για την απλή αναλογική, αλλά και για τις προτάσεις του ΜέΡΑ25 για τις τράπεζες και τις "Δήμητρες".

Στην συζήτηση, λίγο πριν από την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου, συμμετείχαν οι:

Φωτεινή Πιπιλή , υποψήφια βουλευτής Α’ Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία

, υποψήφια βουλευτής Α’ Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία Νικόλαος Φαραντούρης, υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και

υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και Παναγιώτης Βλάχος, υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα των Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την συζήτηση των υποψήφιων βουλευτών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

