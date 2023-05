Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: η ατζέντα της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Υπάρχει περίπτωση το laser να μας δημιουργήσει εντονότερη τριχοφυΐα; Επιτρέπεται να ξυριζόμαστε, ενώ έχουμε κάνει laser; Το ξύρισμα αυξάνει την τριχοφυΐα; Η δερματολόγος Βασιλική Μουσάτου λύνει όλες τις απορίες μας σχετικά με την αποτρίχωση.

Η υψηλή χοληστερίνη απειλεί τη ζωή μας; Ο καθηγητής καρδιολογίας και διευθυντής καρδιολογικής κλινικής Ηλίας Τσούγκος, μας ενημερώνει για τις φυσιολογικές τιμές χοληστερόλης, τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και για τα θέματα υγείας που μπορεί να προκαλέσει. Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Ξένος επισημαίνει όλα όσα πρέπει να κάνουμε, ώστε να ρίξουμε την υψηλή χοληστερόλη χωρίς φάρμακα και ο Δημήτρης Σταρόβας αντιμετωπίζει με χιούμορ τη χοληστερίνη και απαντάει αν έχει ή δεν έχει.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Δημήτρη Σταρόβα, που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:

Όσα πρέπει να ξέρουμε για τη στυτική δυσλειτουργία. Ο χειρουργός ουρολόγος – ανδρολόγος Δημήτρης Μπορούσας αναλύει τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή της και για τις κατάλληλες θεραπείες.

Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις άφθες; Η οδοντίατρος - στοματολόγος Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη, καταρρίπτει τους μύθους γύρω από τις άφθες και αναλύει τους τρόπους αντιμετώπισης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Κρήτη: Ο γαμπρός τις μπαλωθιές, ο πεθερός στα κρατητήρια

Εκλογές - Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: ντιμπέιτ με τον Τσίπρα, εάν υπάρξουν δεύτερες εκλογές (βίντεο)