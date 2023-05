Πολιτική

Εκλογές 2023: Καλογερόπουλος, Ματσούκα και Δρούλιας για το διακύβευμα της κάλπης (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές, οι δύο εκ των οποίων με μακρά πείρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ξιφομαχούν για τα κρίσιμα διλήμματα των εκλογών του Μαΐου.

Με τον χρόνο προς τις κάλπες της 21ης Μαΐου να μειώνεται διαρκώς και την πολιτική αντιπαράθεση να «χτυπάει κόκκινο», μετά και τις εξαγγελίες νέων μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βράδυ της Κυριακής, οι υποψήφιοι βουλευτές δίνουν την μάχη τους να πείσουν τους ψηφοφόρους τους, να στηρίξουν τις δικές τους επιλογές για την «επόμενη ημέρα» σχετικά με την διακυβέρνηση της χώρας.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου, τρεις υποψήφιοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων η νεαρότερη υποψήφια σε όλη την χώρα, μόλις 25 ετών, ξιφούλκησαν τα νέα μέτρα, τους νέους ψηφοφόρους και το διακύβευμα των εκλογών.

Στην συζήτηση συμμετείχαν οι:

Δημήτρης Καλογερόπουλος , υποψήφιος βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία

, υποψήφιος βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία Χαρά Ματσούκα, υποψήφια βουλευτής Α’ Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ και

υποψήφια βουλευτής Α’ Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ και Ηρακλής Δρούλιας, υποψήφιος βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.