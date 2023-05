Αθλητικά

Formula 1: η νίκη Φερστάπεν και όσα έγιναν στο 5ο GP στο Μαϊάμι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα έγιναν στο 5ο GP στο Μαϊάμι που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Το 5ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι των ΗΠΑ και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 7 Μαΐου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος με μια σπουδαία εμφάνιση κατάφερε να ανέβει από την 9η στην 1η θέση και να πάρει τη 2η συνεχή νίκη του στο Hard Rock Stadium.

H συναρπαστική δράση της FORMULA 1 κέρδισε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού καθώς τις μάχες των οδηγών στις πίστες παρακολούθησαν για έστω και 1΄στο σύνολο κοινού 1.093.124 τηλεθεατές. Το επιμέρους ανδρικό κοινό ηλικίας 25-44 κατέγραψε 19,9%, ενώ οι πιο φανατικοί της Formula 1 ήταν οι άνδρες ηλικίας 18-24 που άγγιξαν το 32,8%! Επίσης, η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», που προηγήθηκε του αγώνα, σημείωσε 19,8% στο επιμέρους ανδρικό κοινό 18-24.

Η ειδική εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ , φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, μια αποκλειστική συνέντευξη του νέου τεχνικού διευθυντή της Mercedes Τζέιμς Άλισον. Δείτε το σχετικό βίντεο ΕΔΩ.

Στο στούντιο με τους Πάνο Σεϊτανίδη και Τάκη Πουρναράκη, ήταν επίσης ο Κώστας Λεώνης και η Μαρία Ανδρεάδη, ενώ η απεσταλμένη των ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ Mαρία Θωμά μετέδιδε με απευθείας συνδέσεις το κλίμα και όλο το παρασκήνιο από τα paddock του Hard Rock Stadium.

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 21 Μαΐου, στις 16:00, για το Grand Prix της Εμίλια Ρομάνα στην ιστορική πίστα της Ίμολα.

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 5ο GRAND PRIX ΣΤΟ ΜΑΪΑΜΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ

Ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν, παρότι εκκινούσε από την 9η θέση και επέλεξε τη σκληρή γόμα, δεν έχασε λεπτό από τη στιγμή που έσβησαν τα κόκκινα φώτα. Στο πέρασμά του βρήκε Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Alpine ακόμη και μια Red Bull τίποτα, όμως, δεν τον προβλημάτισε. Από τους οχτώ οδηγούς μπροστά του μόνο ο Οκόν εκκινούσε επίσης με τη σκληρή γόμα, γεγονός το οποίο τονίζουμε, γιατί η σκληρή γόμα (C2) υστερεί στην εκκίνηση έναντι της μέσης (C3). Αυτός ήταν και ο λόγος που οι περισσότεροι οδηγοί εκκίνησαν με μέση γόμα. Παρά την υστέρηση ο Φερστάπεν άρχισε τα προσπεράσματα. Προτού καν ανοίξει το DRS πέρασε τον Οκόν και μόλις άνοιξε στον 3ο γύρο πέρασε μεμιάς τους Μάγκνουσεν, Λεκλέρκ. Πέρυσι, είχε χρειαστεί 9 γύρους για να περάσει τις Ferrari και να μπει επικεφαλής της κούρσας. Φέτος, πήρε προβάδισμα στον 20ο γύρο, όταν ο έτερος οδηγός της Red Bull, Σέρτζιο Πέρεζ, ο οποίος εκκινούσε από την pole, μπήκε στα πιτ για αλλαγή ελαστικών.

Ο Μεξικανός που είχε εκκινήσει με τη μέση γόμα έβαλε τη σκληρή, την οποία και κράτησε για 37 γύρους ως το πέσιμο της καρό σημαίας. Βγαίνοντας από τα πιτ ο Πέρεζ ήταν 2ος και η διαφορά του από τον Φερστάπεν ήταν στα 18 sec. O Μεξικανός κατάφερε να τα κάνει 14 αλλά ο Φερστάπεν κατάφερε με τη σκληρή γόμα να έχει πάνω από 35 γύρους (την άλλαξε τελικά στον 45ο γύρο) σημειώνοντας απανωτές φορές ταχύτερο γύρο και να ανοίξει εκ νέου τη διαφορά στα 18 sec. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα του να μπει στα πιτ και να βάλει τη μέση γόμα, έπεσε δεύτερος αλλά πλέον ο Πέρεζ ήταν σε απόσταση βολής. Ο Φερστάπεν χρειάστηκε 2 γύρους για να μαζέψει τη διαφορά του 1.8sec και να περάσει πρώτος παρά την καθαρή προσπάθεια του Πέρεζ να τον κρατήσει πίσω του. «Σας ευχαριστώ για την τίμια μονομαχία» είπε και στους δυο με το πέσιμο της καρό σημαίας, ο αγωνιστικός διευθυντής της Red Bull Κρίστιαν Χόρνερ. Ο Πέρεζ απέδωσε την ήττα του στην απόδοση των ελαστικών στο μονοθέσιό του. Για τη Red Bull πάντως ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας, όπου πήρε τη μέγιστη συγκομιδή βαθμών: 44.

Πίσω από τους Ταύρους ο Αλόνσο έκανε, όπως δήλωσε και ο ίδιος, έναν μοναχικό αγώνα. Στην αρχή ο Ισπανός είχε κόντρα με τον συμπατριώτη του Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari. Ο Σάινθ μπήκε ν’ αλλάξει από μέση σε σκληρή γόμα στον 18ο γύρο και έκανε λάθος στην είσοδο των πιτ κινούμενος με υψηλότερη ταχύτητα από τα 80km/h. Πήρε ποινή 5 sec, η οποία όμως δεν επηρέασε τελικά την προσπάθειά του. Η στρατηγική της Ferrari ήταν σωστή, ο Σάινθ βρέθηκε μπροστά από τον Αλόνσο όταν ο Ισπανός μπήκε για τη δική του αλλαγή στον 24ο γύρο. Αλλά, η Ferrari με τη σκληρή γόμα δεν είχε ρυθμό και ο Αλόνσο εύκολα πέρασε ξανά μπροστά. Λίγο πριν το τέλος ο Σάινθ έχασε και την 4η θέση από τη Mercedes του Ράσελ. Αντίστοιχα ο Χάμιλτον κατάφερε να επικρατήσει του Λεκλέρκ στη μάχη της 6ης θέσης.

Τόσο η Ferrari όσο και η Mercedes δεν ήταν ανταγωνιστικές και ο ρυθμός τους δεν ήταν αυτός που θα ήθελαν οι οδηγοί τους, σε αντίθεση με το Μπακού πριν μια βδομάδα, όπου οι Mercedes ήταν ταχύτερες από τις Ferrari σε ρυθμό αγώνα. Αντίστοιχα η Aston Martin στα χέρια του Αλόνσο ήταν ταχύτερη και των δυο και ο Ισπανός ανέβηκε για 4η φορά σε 5 αγώνες στο βάθρο. Αρκετά δραστήριες ήταν οι Haas κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Μάγκνουσεν και Χούλκενμπεργκ να δίνουν συγκλονιστικές μάχες. Ο Δανός εν τέλει κατάφερε να πάρει το βαθμό της 10ης θέσης πίσω από τις δυο Alpine, που σ’ έναν ακόμη αγώνα, απογοήτευσαν.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Φερστάπεν με 119 βαθμούς και ακολουθούν Πέρεζ με 105 βαθμούς και Αλόνσο με 75 βαθμούς. Στους κατασκευαστές η Red Bull μετά το 4ο 1-2 σε 5 αγώνες έχει 224 βαθμούς έναντι 102 της Aston Martin και 96 της Mercedes.

Η τελική κατάταξη του 5ου Grand Prix στο Μαϊάμι έχει ως εξής:

Δείτε ένα βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα της θριαμβευτικής νίκης του Μαξ Φερστάπεν εδώ:

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Πέρεζ και Αλόνσο μετά το τέλος του αγώνα εδώ:

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 21 Μαΐου, στις 16:00, στην ιστορική πίστα της Ίμολα, για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

#f1ant1

Instagram

@f1.ant1

Facebook

@f1.ant1

Twitter

@f1ant1