Κόσμος

Περού - Φωτιά σε χρυσωρυχείο: Δραματικός ο απολογισμός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί από μία από τις χειρότερες εργατικές τραγωδίες στο Περού.

Τα πτώματα των 27 εργαζόμενων που χάθηκαν το σαββατοκύριακο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στα έγκατα χρυσωρυχείου στην περιφέρεια Αρεκίπα, στο νότιο Περού, ανασύρθηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.

Η πυρκαγιά, που πιστεύεται ότι ακολουθήθηκε από έκρηξη, εκδηλώθηκε το Σάββατο, σε βάθος 100 μέτρων από την επιφάνεια. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων παρά την Κυριακή.

Πρόκειται για τη χειρότερη τραγωδία σε ορυχείο εδώ και δεκαετίες στο Περού, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή χρυσού στη Λατινική Αμερική.

Εκτιμάται πως προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και οι περισσότεροι εργαζόμενοι είτε πέθαναν από ασφυξία ή κάηκαν, σύμφωνα με τον Χάμες Κασκίνο, τον δήμαρχο της Γιανακίουα, όπου βρίσκεται το χρυσωρυχείο Λα Εσπεράνσα.

«Κατέστη δυνατό να ανασυρθούν τα πτώματα των 27 εργαζομένων», δήλωσε χθες Δευτέρα στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Το βράδυ της Κυριακής, κατορθώθηκε να ανακτηθούν δώδεκα πτώματα από σωστικά συνεργεία, όμως η επιχείρηση χρειάστηκε να διακοπεί εξαιτίας της συγκέντρωσης τοξικών αερίων, εξήγησε ο κ. Κασκίνο.

Η εταιρεία Minera Yanaquihua, η οποία λειτουργεί το χρυσωρυχείο, είναι μικρομεσαία, δραστηριοποιείται στην εξόρυξη χρυσού στην Αρεκίπα από το 2000. Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στον ιστότοπό της, τόνισε πως 175 εργαζόμενοι βγήκαν σώοι από το χρυσωρυχείο μετά το δυστύχημα.

Ο τομέας των μεταλλείων και των ορυχείων αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομίας του Περού, συνεισφέρει το 8,3% του ΑΕΠ.

Το Περού κατατάσσεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς την παραγωγή χαλκού, αργύρου και ψευδαργύρου, ενώ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χρυσού, ψευδαργύρου, μολύβδου, κασσίτερου και μολυβδαινίου στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές.

Το 2022, 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Ενέργειας, Μεταλλείων και Ορυχείων.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”: Ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους “έρωτες” του και τον γιό του

Θεσσαλονίκη: Μαθητής απειλούσε σχολείο με εισβολή με καλάσνικοφ

Καιρός: λασποβροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη