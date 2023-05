Κοινωνία

Γιώργος Παπαδάκης: Η “κρυφή” διάρρηξη στο σπίτι του και η “σχέση” με την δολοφονία της Καρολάιν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο παρουσιαστής της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” για την προσπάθεια “σύνδεσης” των δύο περιστατικών. Ποια αποκάλυψη έκανε για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Αμέσως μετά από την συνομιλία του με τον Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, συνήγορο του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, σχετικά με τις ανατροπές που ήδη άρχισαν να παρουσιάζονται στο Εφετείο, σύμφωνα με τον δικηγόρο, σε σχέση με τα δεδομένα του πρωτόδικου δικαστηρίου, ο παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» προέβη σε μια διπλή αποκάλυψη.

Όπως είπε ο Γιώργος Παπαδάκης, «Την ίδια περίοδο είχα μια προσωπική περιπέτεια στο σπίτι μου, που την έχω κρατήσει κρυφή. Θα το πω πρώτη φορά. Είχα μια διάρρηξη στο σπίτι μου».

Προσέθεσε ότι «μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, την οποία ούτε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μπόρεσε να ανοίξει, μου έστελναν μηνύματα ότι η διάρρηξη στο σπίτι μου έχει σχέση με την δολοφονία της Καρολάιν και την εισβολή στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, ότι δηλαδή είναι η ίδια σπείρα που έδρασε και στις δύο περιπτώσεις. Όλα αυτά πριν από την σύλληψη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου».

Όπως είπε ο παρουσιαστής, οι αναφορές αυτές είχαν θορυβήσει τον ίδιο και την οικογένεια του, καθώς στην μια περίπτωση υπήρχε η δολοφονία της νεαρής μητέρας.

Κάνοντας ακόμη μια αποκάλυψη, ότι οι αστυνομικοί είχαν από νωρίς στοχοποιήσει τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ως δράστη της δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς, ο Γιώργος Παπαδάκης είπε «τότε είχα μιλήσει με κάποιους ανώτατους αξιωματικούς της Αστυνομίας, οι οποίοι μου είχαν πει «Παπαδάκη, ξέρουμε ποιος είναι ο δράστης στα Γλυκά Νερά και σε λίγες ημέρες θα ομολογήσει». Μου το είπαν για να ησυχάσω σε ότι αφορά την διάρρηξη στο σπίτι μου. Τους είπα ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψω αυτό που μου είπαν για τα Γλυκά Νερά και λίγες ημέρες αργότερα έγινε η σύλληψη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”: Ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους “έρωτες” του και τον γιό του

Θεσσαλονίκη: Μαθητής απειλούσε σχολείο με εισβολή με καλάσνικοφ

Εκλογές 2023: Οι ημέρες εκλογικής άδειας για την 21η Μαΐου