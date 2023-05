Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αστυπάλαια

Πρωινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου στο νησί. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης ανοιχτά της Αστυπάλαιας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η δόνηση σημειώθηκε στις 9:34 το πρωί, 20 χλμ νοτιοανατολικά της Αστυπάλαιας. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 121 χλμ.

Ο σεισμός δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

