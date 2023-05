Life

“Το Πρωινό” - Eurovision: Η κριτική του Τριανταφυλλίδη και το ξέσπασμα του Λιάγκα (βίντεο)

Η κριτική του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη για τη συμμετοχή του 16χρονου Victor Vernicos στον φετινό μουσικό διαγωνισμμό και το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Βίκτωρας Βερνίκος ή Victor Vernicos, όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2023, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Λίβερπουλ.



Στην επιλογή αυτή κατέληξε η αρμόδια Επιτροπή της ΕΡΤ, έχοντας προηγουμένως συναντηθεί με τους επικρατέστερους υποψηφίους, και συνυπολογίζοντας, βέβαια, την αξιολόγηση της 70μελούς Επιτροπής Κοινού, η οποία για πρώτη φορά μετείχε στη διαδικασία της επιλογής.

Ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης μιλώντας στην κάμερα της εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» σχολίασε τη συμμετοχή του νεαρού στον μουσικό διαγωνισμό.

"Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί 16 χρονών να πέφτουν όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, το πετάνε στην αρένα με τα λιοντάρια της Eurovision", είπε αρχικά ο τηλεκριτικός και κριτικός κινηματογράφου. Και συνέχισε: "Το παιδί αυτό δεν έχει ταλέντο, ζει το όνειρό του δεν μας έχει αποδείξει ότι είναι παιδί θαύμα".

Στη συνέχεια βλέποντας την τελευταία πρόβα του Victor Vernicos για την Eurovision 2023, ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε στον αέρα για τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας.

«Το παιδί είναι αξιοπρεπέστατο και μπορεί να κάνει και καριέρα. Θα πάει άπατο, είναι προφανές. Άμα μπει στον τελικό θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει γίνει στη Eurovision. Δεν φταίει το παιδί, φταίει η ΕΡΤ. Πότε έχουμε πολύ μεγάλες νίκες στην Eurovision; Με τα εμπορικά πρόσωπα. Ποια είναι τα εμπορικά πρόσωπα; Η Παπαρίζου, η Καλομοίρα, ο Ρουβάς, ο Γιώρκας… Με εμπορικό προϊόν πετυχαίνουμε νίκες και καλές θέσεις. Όταν μας πιάνει η ποιότητα, παίρνουμε… να μην πω τι παίρνουμε. Αυτό που θα πάρουμε και φέτος», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι τους πιάνει ο διάολος και μία στο τόσο στέλνουν μια ποιοτική βλακεία και βάζουν επιλογές που δεν έχουν την εμπορική διάσταση να σταθούν σε έναν κατεξοχήν εμπορικό διαγωνισμό, όπως είναι η Eurovision», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

