Κερατσίνι: Ανήλικη κατήγγειλε τον θείο της για ασέλγεια

Η ανήλικη και η θεία της κατήγγειλαν τον θείο και σύζυγο αντίστοιχα για ασέλγεια. Οι ισχυρισμοί του ίδιου.

Δικογραφία σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής μετά από καταγγελία ανήλικης.

Στο διαβιβαστικό της Ασφάλειας, το οποίο αποκαλύπτει το enikos.gr, αναφέρεται:

«Η … κατήγγειλε ότι, όπως της εκμυστηρεύτηκε η ανήλικη, ο κατηγορούμενος, ο οποίος τυγχάνει σύζυγός της και θείος της ανήλικης, κατά τη διάρκεια ολιγοήμερων διακοπών στην Κάρυστο της Εύβοιας, όπου είχαν μεταβεί οι δυο τους, προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Αμέσως ενημερώθηκε η υπηρεσία μας (σ.σ. Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων) σχετικά με το καταγγελλόμενο συμβάν και αμφότερες οδηγήθηκαν στην υπηρεσία προς διερεύνηση της υπόθεσης, λόγω αρμοδιότητας».

Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία, σημειώνεται:

«Εξεταζόμενη η ανήλικη επιβεβαίωσε τις πράξεις και πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος, λίγο μετά την άφιξή τους στην Κάρυστο, εντός του ενοικιαζόμενου δωματίου, κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής κατάκλισης, έχοντας ξαπλώσει και οι δύο στο κρεβάτι και ενώ η ίδια προσποιούνταν ότι κοιμόταν, αρχικά τη χάιδεψε στα μαλλιά της και στη συνέχεια τη θώπευσε στο στήθος της».

Προανακριτικά ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. «Με το παιδί αυτό πήγα στην Κάρυστο με παρότρυνση της συζύγου μου. Ήμουν λίγο διστακτικός στην αρχή γιατί γνωρίζω πόσο μεγάλη ευθύνη ήταν να προσέχω το παιδί με το οποίο μάλιστα δεν μπορούσα να συνεννοηθώ και καλά, διότι δεν γνωρίζει ελληνικά. Πήγαμε και μείναμε σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Εκεί οι άνθρωποι με γνωρίζουν γιατί έχω πάει στο παρελθόν και με την σύζυγό μου. Όταν φτάσαμε λοιπόν σύστησα την ανιψιά μου στους ανθρώπους εκεί, μετά πήγαμε παραλία, όπου τη βοήθησα να μάθει να κολυμπάει και στη συνέχεια πήγαμε να φάμε. Όταν επιστρέψαμε στο δωμάτιο κοιμηθήκαμε στο ίδιο κρεβάτι γιατί στον καναπέ που υπήρχε, είχαμε απλώσει όλα μας τα πράγματα και δεν είχαμε άλλο διαθέσιμο χώρο. Όταν ξυπνήσαμε πήγαμε στο λουνα παρκ και γενικά περάσαμε πολύ ωραία», ανέφερε αρχικά ο κατηγορούμενος και συνέχισε: «επειδή όμως είναι μικρή ακόμα και έπρεπε να κοιμηθεί επιστρέψαμε στο δωμάτιο κατά τις 11. Όταν ξύπνησα κάποια στιγμή περί τις 2:00 για να πιω νερό, συνειδητοποίησα ότι δεν κοιμάται δίπλα μου, αλλά βρισκόταν ξαπλωμένη στον καναπέ και έπαιζε με το κινητό μου. Την ρώτησα αν θέλει χυμό και πήγα ξανά για ύπνο. Στο μεταξύ δεν μεσολάβησε απολύτως τίποτα. Το επόμενο πρωί πήγαμε για μπάνιο στη θάλασσα και αργότερα με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα μου και μου ζήτησε να επιστρέψουμε πίσω επειδή η μικρή είχε βαρεθεί.

Πράγματι, το ίδιο βράδυ επιστρέψαμε σπίτι μας. Δεν μπορώ να υποθέσω για ποιο λόγο με κατηγορούν για κάτι τέτοιο. Αν πράγματι είχε συμβεί κάτι το παιδί θα είχε αντιδράσει έντονα δεδομένου ότι στο παρελθόν είχε μία τραυματική εμπειρία για την οποία έχω φροντίσει να την στηρίξω πολύ όλα αυτά τα χρόνια και οικονομικά. Την μικρή την έχω σαν δικό μου παιδί και αυτό το ξέρει όλη η οικογένεια. Επίσης να αναφέρω ότι όταν επιστρέψαμε στο σπίτι μας, μου είπε η σύζυγό μου, όλα αυτά για τα οποία με κατηγορούν. Ενώ της εξήγησα τι είχε γίνει δεν με πίστεψε και με απειλούσε ότι θα με καταστρέψει. Επειδή φοβήθηκα πήγα το ίδιο βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να αναφέρω το γεγονός σε κάποιον αστυνομικό και να με συμβουλεύσει σχετικά. Στο αστυνομικό τμήμα πήγα πάλι σήμερα δύο φορές μαζί με τα παιδιά μου αποφασισμένος να κάνω καταγγελία για τα όσα ψευδώς με κατηγορούν».

Ο Γιάννης Γλύκας, δικηγόρος του κατηγορούμενου, ανέφερε από την πλευρά του πως, «εκφράζουμε τη σχετική ικανοποίηση μας -παρότι η θέση του κατηγορουμένου είναι ότι είναι αθώος – για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου σύννομου βίου και για την αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση έστω και κατά πλειοψηφία 4- 3».

Πηγή: enikos.gr

