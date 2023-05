Κοινωνία

Υπάλληλος νοσοκομείου χορηγούσε πλαστές βεβαιώσεις υγείας σε ιερόδουλες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν στον υπάλληλο του νοσοκομείου οι αστυνομικοί. Πόσα χρήματα έπαιρνε για τα πλαστά πιστοποιητικά.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, συνελήφθη δυνάμει εντάλματος, πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 9 Μαΐου 2023, υπάλληλος νοσοκομείου της Αττικής, κατηγορούμενος για δωροληψία υπαλλήλου και πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία υπάλληλος νοσοκομείου εξέδιδε και χορηγούσε πλαστά πιστοποιητικά υγείας σε εκδιδόμενες γυναίκες έναντι χρηματικού ποσού, χωρίς αυτές να προβαίνουν στις προβλεπόμενες και απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο εν λόγω υπάλληλος με αρμοδιότητα την επεξεργασία και ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων αίματος από εξεταζόμενους και έχοντας πρόσβαση στα υπηρεσιακά έγγραφα και αρχεία της Υπηρεσίας του, προέβαινε στη συμπλήρωση και έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων, χωρίς, στις περισσότερες περιπτώσεις, να έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και άλλες μολυσματικές νόσους, με τις οποίες (βεβαιώσεις) στη συνέχεια εφοδίαζε τις ενδιαφερόμενες γυναίκες.

Ειδικότερα, μετά την έκδοση αποτελεσμάτων για εξετάσεις που ήταν αρμόδιος ο ίδιος, αλλά και εξετάσεων μη αρμοδιότητάς του, προέβαινε στη βεβαίωση – επικύρωσή τους, υπογράφοντας ο ίδιος επ’ ονόματι αρμόδιου ιατρού και θέτοντας πλαστή στρογγυλή σφραγίδα του νοσοκομείου σε αυτά.

Με τον τρόπο αυτό παρέκαμπτε την προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα έπρεπε να ελεγχθούν - θεωρηθούν από ιατρό και ακολούθως οι σχετικές βεβαιώσεις να χορηγηθούν στις ενδιαφερόμενες από την γραμματεία του Νοσοκομείου.

Ο συλληφθείς, κυρίως από αρχές του 2023, ενήργησε με τον προαναφερόμενο τρόπο σε τουλάχιστον 101 ταυτοποιημένες περιπτώσεις – βεβαιώσεις, από διάφορες περιοχές της χώρας, με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος, ενώ για κάθε περίπτωση λάμβανε το χρηματικό ποσό των 60-80 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, 4 ιατρικές εξετάσεις και 2 πλαστές σφραγίδες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνος Παπανικόλας: Ο μυστηριώδης θάνατος και το “πάγωμα” της κηδείας με εντολή εισαγγελέα

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία

Γλυκά Νερά: “Η Καρολάιν ήταν ξύπνια όταν την έπνιξε ο Αναγνωστόπουλος” (βίντεο)