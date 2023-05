Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Καταδίωξη στις ταράτσες: Πήγαν να κάνουν γκράφιτι με την… τεχνική της “φωτιάς” (βίντεο)

Για εμπρησμό και για φθορά ξένης περιουσίας θα δικαστούν, οι δύο νεαροί που αναστάτωσαν τη Θεσσαλονίκη. Ένας από αυτούς εξήγησε πώς η αγάπη τους, για το γκράφιτι, τους έβαλε σε περιπέτειες. ​

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Για εμπρησμό και για φθορά ξένης περιουσίας θα δικαστούν στο αυτόφωρο, οι δύο νεαροί που αναστάτωσαν την Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν της σύλληψης.

Ένας από αυτούς μίλησε στον ΑΝΤ1 και εξήγησε πώς η αγάπη τους, για το γκράφιτι, τους έβαλε σε περιπέτειες. Και μάλλον δεν ήταν η πρώτη φορά αφού και πριν από μία εβδομάδα, ο νεαρός είχε συλληφθεί, την ώρα που σχεδίαζε πάνω σε περιπολικό.

Αυτή τη φορά, μία επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς και άλλες δύο υπέστησαν ζημιές, όταν ο νεαρός καλλιτέχνης του γκράφιτι, δοκιμάζοντας μία τεχνική με αναπτήρα έβαλε άθελά του, όπως λέει, φωτιά. Ο 21χρονος ζητά συγγνώμη από τους επιχειρηματίες, που έχασαν τις περιουσίες τους.

«Πάνω στον τοίχο ζωγραφίζω κάτι περνάω με τον αναπτήρα και παίρνει φωτιά αυτό που έγραψα και μετά επειδή κρέμονταν τάπητες από το ταβάνι παίρνουν φωτιά οι τάπητες και η φωτιά πέφτει στο ισόγειο και φλέγεται όλο το κτήριο και πάω να πιάσω έναν πυροσβεστήρα και σπάει ο πυροσβεστήρας και σκάει από την θερμότητα που είχε εκεί και παίρνω κι άλλον πυροσβεστήρα και δεν μπορούμε να κατέβουμε και είναι κλειδωμένη η πόρτα στο ισόγειο και ανεβαίνουμε τέρμα επάνω και λέω στο φίλο μου ότι αν πάρει φωτιά η πόρτα της ταράτσας θα πηδήξουμε κάτω αναγκαστικά και αυτό έγινε... Κατά λάθος έγινε, ναι κατά λάθος έγινε, συγγνώμη τι να πω τώρα, δεν το έκανα επίτηδες, ο τάπητας που άφησαν να κρέμεται έπεσε και κάηκαν όλα», δήλωσε ο 21χρονος.

Ο νεαρός και ο συνομήλικος φίλος του, αναστάτωσαν την αστυνομία και το κέντρο της πόλης, πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

«Έκανα τον σταυρό μου και πηδούσα... Γιατί ήτανε 30 αστυνομικοί και ήταν γεμάτο κάμερες και σας έλεγα να φύγετε και δεν φεύγατε... Δεν φοβήθηκα απλά δεν ήθελα να εκτίθεμαι σε τόσο κόσμο για αυτό φόρεσα και τη μάσκα, για αυτό φόρεσα και την κουκούλα και για αυτό τη φοράω και τώρα», είπε ακόμα ο 21χρνος.

Στην ερώτηση αν θα σταματήσει το γκράφιτι ο νεαρός απάντησε: «Μόνο η αρχή είναι αυτό, πλάκα κάνεις μόνο η αρχή είναι...»

Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος που καταστράφηκε ολοσχερώς, πάντως, αναμένεται να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Η επιχείρηση ήταν ασφαλισμένη δύο ημέρες πριν από τη φωτιά όμως ακύρωσαν το συμβόλαιο.

«Υπήρξε απότομη αύξηση των ασφαλίστρων και δεν θέλησαν να το ασφαλίσουν και το ακύρωσαν, ενώ το είχαν ασφαλισμένο και είχαν πληρώσει τα ασφάλιστρα, πήγαν στην τράπεζα και το ακύρωσαν», δήλωσε ο Γιάννης Ανύσιος, δικηγόρος καταστηματαρχών

Οι δύο νεαροί που κατηγορούνται μεταξύ άλλων και για εμπρησμό, θα δικαστούν την Τετάρτη στο αυτόφωρο.

