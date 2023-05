Life

“Το Πρωινό” - Μαραντίνης: η Χρηστίδου, η διατροφή, η συνεπιμέλεια και το χειρουργείο (βίντεο)

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε την Τετάρτη στον Γιώργο Λιάγκα για την χρόνια διένεξη με την μητέρα των παιδιών του, τα δικαστήρια και τις αποφάσεις τους, την καταβολή διατροφής και την περιπέτεια με την υγεία του.

Καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα ήταν την Τετάρτη ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο οποίος από την πολυθρόνα του στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και κυρίως για την διαμάχη του με την Σίσσυ Χρηστδου, μετά από το διαζύγιο τους, με αιχμή τα δύο παιδιά τους, την διατροφή για τα έξοδα διαβίωσης τους και το αίτημα του για δικαστική αναγνώριση συνεπιμέλειας.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης άφησε αιχμές για διαρροή πληροφορίων σε δημοσιογράφους και αναπαραγωγή στοιχείων, που όμως δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εξελίξεις στην διαμάχη τους, που έχει πολλές φορές οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Τόνισε ότι παρά τα όσα γράφονται και ακούγονται, εκείνος δεν έχει χάσει σε κανένα από τα δικαστήρια που έχουν γίνει, ότι καταβάλλει διατροφή τακτικά και ότι ακόμη και την δύσκολη οικονομικά περίοδο του λοκντάουν λόγω κορονοϊού έδινε ως έναντι της διατροφής τουλάχιστον 1.500 ευρώ το μήνα, ενώ για 3,5 ημέρες κάθε εβδομάδα τα παιδιά μένουν μαζί του και εκείνος πληρώνει εξ ολοκλήρου το ιδιωτικό σχολείο στο οποίο φοιτούν.

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης στον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό»

«Είναι περίεργο πώς έξι μήνες μετά βγαίνει μία απόφαση στη δημοσιότητα που τη γνωρίζαμε λίγοι», είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Δεν θυμάμαι πόσα είναι τα δικαστήρια. Ίσως να είναι λιγότερα από επτά. Εγώ απάντησα σε μία αίτηση που έγινε από την άλλη πλευρά. Η απόφαση αυτή βγήκε πριν από 6 μήνες, αν ήθελα εγώ να κάνω κάτι σημαία, θα είχα βγει μόνος μου ή θα είχα βρει ένα άλλο τρόπο να το κάνω. Είναι λίγο περίεργο πώς έξι μήνες μετά, μου δημιουργείται αυτή η απορία, μία απόφαση που βρίσκεται στα δικά μου χέρια, στης Σίσσυς τα χέρια, στους δικηγόρους μας, πώς ξαφνικά ξεφυτρώνουν δικαστικά ρεπορτάζ. Που σημαίνει ότι κάποιος έχει διαρρεύσει κάτι. Δεν ήθελα εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς και δεν το διέρρευσα εγώ», δήλωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Έγιναν δύο δικόγραφα, η Σίσσυ ζήτησε έξι πράγματα, τα οποία απορρίφτηκαν και τα έξι. Εγώ ζήτησα δύο και εγκρίθηκε το ένα. Νομίζω ότι είναι προφανές ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Στην πράξη, αν θέλουμε να το πούμε πιο λαϊκά, έδωσε μία ισοπαλία. Σε αυτή τη φάση δεν πήρα τη συνεπιμέλεια και θα κινηθώ νομικά ξανά. Αυτό ήταν ασφαλιστικά μέτρα, για μία προσωρινή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλη διαδικασία. Κι επειδή είπατε ότι έχει τελεσιδικήσει, που ήταν πάλι εσφαλμένο, δεν έχει τελεσιδικήσει, που σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση δεν έχασα κάτι. Εγώ απλά διεκδικώ κάτι, δεν έχασα κάτι», πρόσθεσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Παίρνω τα παιδιά την Κυριακή το πρωί και τα παραδίδω την Τετάρτη, είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι της μαμάς τους. Η συνεπιμέλεια σημαίνει οι άνθρωποι που αποφασίζουν για τα σημαντικά και τα μη σημαντικά θέματα των παιδιών. Τα οικονομικά ορίζονται από την οικονομική δύναμη του κάθε γονέα και τα έξοδα των παιδιών. Ο χρόνος δεν έχει σχέση με τη συνεπιμέλεια. Θεώρησα μετά από κάποιο σημείο, ότι δικαιούμαι να συμμετέχω για τα παιδιά μου, όπως συμμετείχα στα 12 χρόνια γάμου αυτόματα στην απόφαση που θα πάνε τα παιδιά, αν θα κάνουν γαλλικά, δικαιούμαι να έχω λόγο σε αυτό, ή αν θα κάνω ένα ταξίδι στο εξωτερικό να μην πρέπει να παρακαλέσω», είπε ακόμη ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Σίγουρα δεν ήθελα να φτάσουμε εκεί. Υπάρχουν στιγμές που έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, αλλάξανε πολύ τα πράγματα με το που έθεσα αυτό το ζήτημα. Τα οικονομικά είναι ξεχωριστό κομμάτι. Όταν έχω τη μισή βδομάδα τα παιδιά, σημαίνει ότι κάνω κάποια έξοδα. Είναι κοινή λογική το να δούμε τα έξοδα των παιδιών. Το σχολείο το πληρώνω πλήρως εγώ. Είναι ένα ιδιωτικό σχολείο που πληρώνω από την πρώτη ημέρα εγώ», αποκάλυψε ο ίδιος.

«Ποτέ δε σταμάτησα να πληρώνω διατροφή. Ακόμα και την περίοδο του covid που ο δικός μου κλάδος και όλοι οι συναφείς κλάδοι πάθαμε τεράστια ζημιά, δεν ήταν για έναν και δυο μήνες, συνέχισα να πληρώνω διατροφή. Εκείνη την περίοδο είτε δανείστηκα, είτε πούλησα, είτε εκποίησα πράγματα, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή, βρήκα τον τρόπο στη χειρότερη στιγμή μου, η διατροφή που έπαιρνε η μητέρα των παιδιών μου ήταν 1500 ευρώ. Στη χειρότερη στιγμή μου. Μπορεί να μην έπαιρνε το ποσό που είχε οριστεί, όσο άδικο και αν το θεωρώ αλλά έμπαινε η διατροφή. Αυτή τη στιγμή έχω δώσει 173.568 ευρώ, οπότε δε δέχομαι να ακούσω στον δρόμο – με πληγώνει πάρα πολύ – από δημοσιογράφους ή εκπομπές που παίρνουν κάποια πληροφορία- δε ξέρω πως την παίρνουν – ότι εγώ δεν πληρώνω διατροφή», δήλωσε.

«Το ταξίδι στο Λας Βέγκας που έχει ειπωθεί, είχε γίνει πριν το διαζύγιο. Αυτοκίνητο δεν έχω πάρει εγώ 80.000 ευρώ. Η Σίσσυ έχει πάρει αυτοκίνητο 80.000 ευρώ με μετρητά. Εγώ νοικιάζω αυτοκίνητο με τη μέθοδο του leasing με 460 ευρώ τον μήνα… Να λέμε πράγματα που στέκουν. Ότι ταξίδια έχω καταφέρει να πάω μετά το διαζύγιο, ήταν με τα παιδιά μου. Το αν βρήκα τρόπο να πάω ταξίδι και διακοπές με τα παιδιά μου, είναι άλλο. Πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Όταν τα παιδιά κάνουν μια πολυτελή ζωή με τη μαμά τους, και είμαι ευτυχής γι’ αυτό, πρέπει κι εγώ να τους δώσω κάτι», είπε στη συνέχεια ο Θοδώρης Μαραντίνης.

«Η Σίσσυ είναι πάρα πολύ καλή μάνα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είχα πάει με τα παιδιά για σκι. Μετά από πολύ μεγάλη διαδικασία, πήγα στον κουμπάρο μου, τον νονό του Φίλιππου με τα παιδιά, μας φιλοξένησε στο σπίτι του και πήγαμε δυο μέρες και κάναμε και σκι. Στον νονό του παιδιού ξαναλέω, δυο μέρες. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα στο να πάω με τα παιδιά στο εξωτερικό από την πλευρά της Σίσσυς. Η συνεπιμέλεια μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί ένα σημείο μηδέν στο οποίο δυο άνθρωποι υποχρεούνται να βάλουν στην άκρη τον εγωισμό τους και να προσπαθήσουν να συνεννοηθούν», είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Τα παιδιά κατέθεσαν στο δικαστήριο. Ήταν μια διαδικασία που κρίθηκε απαραίτητη με βάσει τα όσα τέθηκαν δικαστικά. Ποτέ οι γονείς δεν είναι παρόντες σε αυτή τη διαδικασία, ούτε ξέρουμε τι είπαν. Είναι πολύ στενάχωρο το ότι έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και δεν ξέρω και το γιατί γίνεται όλο αυτό. Όλο αυτό ξεκίνησε πολύ διαφορετικά. Είχαμε μια πολύ καλή συνεννόηση χωρίζοντας, χωρίσαμε συνεναιτικά, συμφωνήσαμε, κάποια τα βρήκαμε εύκολα, κάποια δύσκολα, προσπαθήσαμε πάνω σε αυτό και ξαφνικά, με το που τέθηκε το θέμα της συνεπιμέλειας, γίνεται όλο αυτό. Δεn ζήτησα εγώ να πάνε τα παιδιά στο δικαστήριο. Κρίθηκε απαραίτητο. Δε θέλω να εκθέσω όλο το δικαστικό αγώνα. Κανέναν από τα δικαστικά ρεπορτάζ που έχω ακούσει δεν είναι τεκμηριωμένο. Κανείς δεν έχει πάρει τη δική μου πλευρά, είναι μόνο η άλλη πλευρά. Κανείς δε με πήρε τηλέφωνο. Κανείς δε πήρε τη δική μου γνώση….».

«Εγώ έχω οδηγήσει στο δικαστήριο όταν άρχισα να έχω πρόβλημα με την πληρωμή. Το συζήτησα με τη Σίσσυ, δε το δέχτηκε και πήγαμε αναγκαστικά στο δικαστήριο… Οι δικαστικές κινήσεις από την άλλη πλευρά αφορούσαν άλλα θέματα που είναι πιο πληγωτικά… Κάθε φορά έπρεπε να ειπωθεί αν εγώ θα έχω τα παιδιά ή όχι. Έχει ειπωθεί ότι έχω χάσει όλα τα δικαστήρια που στην πράξη είναι το ακριβώς αντίθετο», σημείωσε ο τραγουδιστής.

«Στα δυο δικαστήρια για τα οικονομικά, μειώθηκε η διατροφή. Στα δικαστήρια για την επικοινωνία μου με τα παιδιά αυξήθηκε ο χρόνος της επικοινωνίας μου μαζί τους. Βγαίνει μια παραφιλολογία ότι έχω χάσει όλα τα δικαστήρια. Όλο αυτό το καιρό, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό για τα παιδιά και για τη μητέρα τους να μη μιλάω. Να μην εκθέσω κανέναν. Τα παιδιά ρωτάνε κάποια πράγματα, κάποια άλλα οφείλω να τους τα πω εγώ. Πως έχουν βγει όλα αυτά τα ρεπορτάζ; Είμαι σίγουρος πως ούτε η Σίσσυ θα ήθελε να βγουν όλα αυτά αλλά μου κάνει εντύπωση που έχουν βγει όλα αυτά και είναι μονόπλευρα, είναι μόνο η άλλη πλευρά. Λένε πράγματα που θίγουν μόνο εμένα και μου κάνει εντύπωση».

«Μετά από τόσο καιρό βγαίνω και είναι ίσως η τελευταία φορά, για να ζητήσω από κάποιους ανθρώπους όταν λένε ότι κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ, να μεταφέρουν τη δικαστική απόφαση,Έχω ταλαιπωρηθεί ψυχικά από όλο αυτό και τα παιδιά μου. Δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ή θα πρέπει να μιλήσω, ή θα πρέπει να εκθέσω ανθρώπους. Ακόμα κι αυτή τη στιγμή έχω πολλούς ανθρώπους να εκθέσω, ανθρώπους που θεωρούσα οικογένεια, ανθρώπους που τάϊζα και είχα μέσα στο σπίτι μου, δεν θέλω να το κάνω, για τα παιδιά μου, για μένα και για το ήθος μου. Αυτό φαίνεται ως ένα σημάδι αδυναμίας και δεν είναι. Είναι σημάδι ήθους», δήλωσε έπειτα ο Θοδωρής Μαραντίνης.





