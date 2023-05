Υγεία - Περιβάλλον

Αεροδιακομιδή πρόωρου νεογνού από την Σαντορίνη στο Ηράκλειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Αερογέφυρα ζωής" για ένα βρέφος μόλις 32 εβδομάδων στήθηκε από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Αερογέφυρα ζωής για ένα βρέφος μόλις 32 εβδομάδων στήθηκε από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το πρόωρο νεογνό μεταφέρθηκε από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο με την κινητή ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νεογνών και παιδιών.

Η μητέρα του μικρού ήταν συνοδός του στο ταξίδι και έφτασαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά, οι οποίες χρησιμοποιούνται για διακομιδές πανελλαδικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και εκτός Ελλάδας. Η επιχείρηση με το πρόωρο νεογνό είναι μόνο μια από τις πολλές περιπτώσεις που ο Οργανισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νεογνών και των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι αναποφάσιστοι

Σούρας για “Σύνδρομο ξεχασμένου μωρού”: Μπορεί να συμβεί στον καθένα (βίντεο)

Αρχαία Ολυμπία: Τροφική δηλητηρίαση μαθητών από την Ολλανδία