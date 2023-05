Κόσμος

Αίγυπτος: επιστολή στον ΟΗΕ για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Επιστολή στον ΟΗΕ απέστειλε η Αίγυπτος για την παραβίαση της ελληνοαιγυπιακής συμφωνίας από τη Λιβύη.

Η Αίγυπτος, έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ, σε απάντηση του εγγράφου της Λιβύης στις 13 Φεβρουαρίου με το οποίο "χάρασε" τα ανατολικά θαλάσσια σύνορά της, βάσει του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Με την επιστολή αυτή που έχει ημερομηνία 12 Απριλίου, η Αίγυπτος απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης που είχε καθορίσει τις θαλάσσιες ζώνες της παραβιάζοντας την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία.

«Η κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου επιθυμεί να δηλώσει την κατηγορηματική απόρριψη και τη διαμαρτυρία της για ολόκληρο το περιεχόμενο της προαναφερθείσας ρηματικής σημείωσης και των παραρτημάτων της, και ειδικότερα του καταλόγου των συντεταγμένων που οριοθετούν τα ανατολικά θαλάσσια σύνορα του Κράτους της Λιβύης στη Μεσόγειο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της οποίας η εντολή πλησιάζει στο τέλος της» αναφέρεται στην επιστολή. Και συνεχίζει η επιστολή που έχει ημερομηνία 13 Απριλίου:

«Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου αντιτίθεται κατηγορηματικά και αρνείται να αναγνωρίσει οποιοδήποτε από τα σημεία και τις συντεταγμένες που υπέβαλε η λιβυκή πλευρά και αρνείται να τα αντιμετωπίσει ως αμοιβαία συμφωνημένα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης. Βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των χωρικών υδάτων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος τονίζει ότι οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από τη χρήση αυτών των σημείων θα ήταν απαράδεκτες και θα συνιστούσαν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα της στη Μεσόγειο Θάλασσα».

Υπενθυμίζεται ότι την πλήρη αντίθεση της Αθήνας στις αιτιάσεις της Λιβύης σχετικά με τα όρια των θαλασσίων ζωνών της, όπως αυτά αποτυπώθηκαν σε ρηματική διακοίνωση της κυβέρνησης της Τρίπολης προς το Κάιρο, διατύπωσε σε επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Οργανισμό, Ευάγγελος Σέκερης.

