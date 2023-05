Euroleague - Ολυμπιακός: Η Μονακό αντίπαλος των “ερυθρόλευκων” στο final four

Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός έμαθε την αντίπαλο του στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague.

Στο πρώτο φάιναλ φορ Euroleague της Iστορίας της προκρίθηκε η Μονακό το βράδυ της Πέμπτης (4/5) κάνοντας το 3-2 στη σειρά των πλέι οφ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, μέσα στο Πριγκιπάτο και αντίπαλός της στον ημιτελικό στις 19 Μαϊου, στο Κάουνας, θα είναι ο Ολυμπιακός!

Μόλις στη 2η χρονιά της στη Euroleague, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς κατάφερε αυτό που της στέρησε ο Ολυμπιακός πέρυσι, στην πρώτη παρουσία της στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ. Οι Μονεγάσκοι, όμως φέτος είχαν το πλεονέκτημα έδρας εν αντιθέσει με τη σεζόν 2021-22. Ένα πλεονέκτημα έδρας που απώλεσαν στο Game 1 στο Μονακό, όταν η Μακάμπι πέρασε νικηφόρα, με 67-79. Για να πεισμώσουν ο Μάικ Τζέιμς, ο Τζόρνταν Λόιντ και η παρέα τους και να φέρουν πίσω στο Μονακό τη σειρά. Η Λοκομοτίβ Κουμπάν, τη σεζόν 2015-16, με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα είχε γίνει η πρώτη ομάδα που έφτασε μέχρι το φάιναλ φορ (τερμάτισε 3η) στη δεύτερη σεζόν της στη Euroleague. Με τη διαφορά πως η Μονακό το πέτυχε σε δύο διαδοχικές σεζόν (η πρώτη σεζόν 2013-14 και η δεύτερη σεζόν 2015-16), ενώ η Λοκομοτίβ ενδιάμεσα είχε επιστρέψει στο EuroCup (2014-15).

Η Μονακό κατάφερε να μπει στο ελίτ κλαμπ της Euroleague, χάρη στην κατάκτηση του τίτλου του EuroCup, τη σεζόν 2020-21. Η επιστροφή του Ζβέζνταν Μίτροβιτς στην τεχνική ηγεσία, του προπονητή που την είχε οδηγήσει στην επιστροφή της στην Α΄ κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος το 2015 αποτέλεσε «κλειδί». Εκείνος την οδήγησε και στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της το 2021. Στους διπλούς τελικούς απέναντι στη ρωσική Ούνιξ Καζάν, η Μονακό πέτυχε δύο νίκες, με 89-87 και με 86-83.

Στην πρώτη σεζόν της στη Euroleague (2021-22), ο Σάσα Ομπράντοβιτς διαδέχτηκε τον Μίτροβιτς στην τεχνική ηγεσία με τη Μονακό να προκρίνεται στα πλέι οφ ως 7η στην κανονική περίοδο (15 νίκες - 13 ήττες) με μειονέκτημα έδρας, αλλά να κερδίζει τον σεβασμό όλων, όταν κοίταξε κατάματα τον δεύτερο στη regular season Ολυμπιακό (19 νίκες - 9 ήττες) και απώλεσε την πρόκριση μετά από μεγάλη «μάχη», στο Game 5, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκείνο το παιχνίδια το είχε παρακολουθήσει δια ζώσης ο Κέβιν Ντουράντ προσκεκλημένος από τον φίλο του και παίκτη της Μονακό Μάικ Τζέιμς. Οι φλόγες, ο καπνός και οι ιαχές των φιλάθλων του Ολυμπιακού είχαν δημιουργήσει μία πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα για τον ΝΒΑερ, με συνέπεια να κάνει λόγο για «Αποκάλυψη» στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, σε ανάρτηση βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο ΣΕΦ, δευτερόλεπτα μετά το 3-2 υπέρ της ομάδας του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, στα πρώτα πλέι οφ της ιστορίας της στη Euroleague, η Μονακό ηττήθηκε με 71-54 από τον Ολυμπιακό στο Game 1, αφού οι Πειραιώτες κράτησαν στους 10 πόντους (2/7 τρίποντα) τον ηγέτη της, Μάικ Τζέιμς. Όχι όμως και στο Game 2, όταν ο Αμερικανός με 23 πόντους (5/8 τρίποντα), οδήγησε σε άνετη νίκη (72-96) στο ΣΕΦ τους Μονεγάσκους που έκαναν το "break" ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο Κώστας Σλούκας (21π.) και ο Σάσα Βεζένκοφ (17π.) έδωσαν πίσω στον Ολυμπιακό το πλεονέκτημα έδρας (83-87), παρά τους 23 πόντους του Ντουέιν Μπέικον. O τελευταίος, ο οποίος την επόμενη σεζόν θ' αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό (!) ήταν ο παίκτης που έκρινε το Game 4, όταν «έγραψε» το τελικό 78-77 στα 53΄΄, μετά το τρίποντο του Σλούκα που είχε κάνει το 76-77. Έτσι, η Μονακό ισοφάρισε σε 2-2 (78-77) και οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Game 5 στο ΣΕΦ. Εκεί, το «κουαρτέτο» των περιφερειακών του Ολυμπιακού (ΜακΚίσικ 18π., Ουόκαπ 17π., Τάιλερ 16π. και Σλούκας 15π.) χάρισαν τη νίκη με 94-88 και την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Βελιγραδίου στους Πειραιώτες.

Κι αφού είχε καταφέρει να βρίσκεται στην κορυφαία οκτάδα ήδη από την πρώτη παρουσία της στη Euroleague, η Μονακό απέδειξε πως η πρώτη εντυπωσιακή παρουσία δεν ήταν τυχαία. Το πρώτο της επίτευγμα ήταν η 4η θέση και το πλεονέκτημα έδρας που εξασφάλισε, με 21 νίκες - 13 ήττες στην κανονική περίοδο. Οι Μονεγάσκοι βρέθηκαν στο top-4 δηλαδή μαζί με τον Ολυμπιακό των τριών τίτλων (1997, 2012, 2013), την πολυνίκη Ρεάλ Μαδρίτης με 10 τίτλους και την ιστορική Μπαρτσελόνα των δύο τίτλων (2003 και 2010). Όμως, η... απειρία της φάνηκε όταν οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς δεν... σεβάστηκαν τον ιδρώτα τους επιτρέποντας στην 5η στη regular season Μακάμπι Τελ Αβίβ (20 νίκες - 14 ήττες) να περάσει νικηφόρα από το «σπίτι» τους ήδη από το Game 1, με 67-79. Ο Ουέιντ Μπάλντγουιν με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο «δήμιος» των Μονεγάσκων στην πρεμιέρα των πλέι οφ, στη "Salle Gaston Medecin". Στο δεύτερο παιχνίδι στο Μονακό, ο Τζόρνταν Λόιντ... το πήρε προσωπικά, πέτυχε 33 πόντους με 5/9 τρίποντα για το 86-74 της ομάδας του και το 1-1 στη σειρά. Μάλιστα, ο Αμερικανός αναδείχτηκε και MVP των δεύτερων αγώνων πλέι οφ. Η σειρά μεταφέρθηκε στο Τελ Αβίβ, με τη Μονακό να φτάνει εύκολα στη νίκη στο Game 3, αφού βρισκόταν στο +8 (71-79), στα 31΄΄ πριν τη λήξη. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής της Μονακό ήταν ο Μάικ Τζέιμς, με 21 πόντους (4/11 τρίποντα). Και στο Game 4, πάλι στο Τελ Αβίβ, με μία... αποστομωτική εμφάνιση, υπερασπίστηκε αυτή τη φορά την έδρα της, ισοφαρίζοντας (2-2) τη σειρά και κρατώντας «ζωντανό» το όνειρο της πρόκρισης στο Κάουνας. Οι Ισραηλινοί συνέτριψαν με 104-69 τους Μονεγάσκους στο 4ο παιχνίδι, χάρη στην κυριαρχία τους σε ριμπάουντ, πιάνοντας υψηλή παραγωγικότητα όπως φαίνεται και από τους 104 πόντους, αλλά και της πιεστικής άμυνας όπως φαίνεται από τους 69 που πέτυχε η Μακάμπι. Μεγάλοι πρωταγωνιστές των νικητών οι Λορέντζο Μπράουν και Ουέιντ Μπάλντγουϊν με 22 και 19 πόντους αντίστοιχα, ενώ από τη Μονακό ξεχώρισε ο Μάικ Τζέιμς με 13. Στο Game 5, οι Μονεγάσκοι έγιναν η 17η ομάδα με πλεονέκτημα έδρας σε ισάριθμα Games 5 που προκρίνεται μέσω 5ου ματς επικρατώντας με 97-86 της ομάδας του Οντεντ Κάτας.. Ο Τζόρνταν Λόιντ του β΄ μέρους, με 21 πόντους πήρε από το χέρι τη Μονακό, ενώ στο α΄ μέρος πέτυχε 21 πόντους ο Μάικ Τζέιμς (άσφαιρος στο β΄). Η Μακάμπι είχε διπλάσια εύστοχα τρίποντα από τους γηπεδούχους 14/29 έναντι 7/23, αλλά μετά από πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα, δεν είχε να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω για να προκριθεί στο 13ο φάιναλ φορ της Ιστορίας της και πρώτο από το 2014, όταν είχε κατακτήσει και το τρόπαιο. Ο Ουέιντ Μπάλντγουιν με 27 πόντους και 5/7 τρίποντα ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ισραηλινών... αλλά και απαρηγόρητος στο τέλος του αγώνα.

