Λάρισα: Πατέρας βίαζε για χρόνια την ανήλικη κόρη του!

Ο 47χρονος αποπειράθηκε να κακοποιήσει και την μικρότερη κόρη του στο αμάξι.



Το μαρτύριο των δύο παιδιών στα χέρια του πατέρα, αποκάλυψε η μητέρα τους πριν από τρία χρόνια όταν εντόπισε τον σύζυγο της να ασελγεί στην μεγαλύτερη κόρη τους σε χωριό των Τρικάλων Ποινή κάθειρξης 16 ετών και δύο μηνών επέβαλε χθες το Μικτό Ορκωτό Εφετείο(ΜΟΕ) Λάρισας σε 47χρονο που βίαζε τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Συγκεκριμένα ο άνδρας κατηγορούνταν ότι κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του από το 2014 μέχρι το 2020 ενώ επιχείρησε να κακοποιήσει και την μικρότερη κόρη του. Το μαρτύριο των δύο παιδιών στα χέρια του πατέρα, αποκάλυψε στην αστυνομία η μητέρα τους πριν από τρία χρόνια όταν εντόπισε τον σύζυγο της να ασελγεί στην μεγαλύτερη κόρη στην κατοικία τους σε χωριό των Τρικάλων.

Η μητέρα κατέθεσε κατά την πρώτη δικάσιμο στις 21 Μαρτίου, ότι τον Φεβρουάριο του 2020 «έπιασε» τον σύζυγο με την κόρη της στο δωμάτιο της τελευταίας. Ο φόβος για τον σύζυγο ήταν αυτός που την απέτρεψε όπως κατέθεσε από το να καταγγείλει άμεσα το περιστατικό στην αστυνομία, όμως τον Σεπτέμβριο του 2020 και αφού είχε ζητήσει βοήθεια από συμβουλευτικό κέντρο κακοποιημένων γυναικών, αποφάσισε μαζί με την κόρη της και τον γιό της να καταγγείλουν το περιστατικό στις αρχές.

Ο 47χρονος σήμερα Λαρισαίος κατηγορείται ότι στη Λάρισα και στα Τρίκαλα από τον Οκτώβριο του 2014, έως τον Απρίλιο του 2020 εξανάγκαζε την κόρη του, που το ’14 ήταν μόλις 12 ετών σε «συνουσία δύο με τρεις φορές την εβδομάδα» και σε «γενετήσιες πράξεις» ενώ αποπειράθηκε να κακοποιήσει και την μικρότερη κόρη του στο αμάξι.

Για τις αποτρόπαιες πράξεις του πατέρα της, κατέθεσε μέσα σε κλίμα έντασης η ενήλικη σήμερα κόρη του στη δεύτερη δικάσιμο στις 31 Μαρτίου η οποία έγινε κεκλεισμένων των θυρών. Τελικά αφού η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό, ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων και καταδικάστηκε πρωτόδικα το 2021 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας σε κάθειρξη 18 ετών.

Στην απολογία του χθες ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και έκανε λόγο για «ενορχηστρωμένο σχέδιο» από τη πλευρά της γυναίκας του. Σε ερώτηση της προέδρου για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό εις βάρος του, ο κατηγορούμενος απάντησε πως δεν τον ήθελε το «περιβάλλον» της συζύγου του και ανέφερε ότι οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες εδώ και πολλά χρόνια εξαιτίας και κάποιων κληρονομικών διαφορών. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας προσκομίστηκαν από την υπεράσπιση φωτογραφίες από διακοπές της οικογένειας ενώ κατέθεσαν και μάρτυρες υπεράσπισης, συγγενείς του κατηγορούμενου, μιλώντας για μια φυσιολογική οικογένεια.

Ωστόσο στην αγόρευση του ο εισαγγελέας της έδρας στάθηκε στην «πραγματική εικόνα» της οικογένειας η οποία όπως ανέφερε δεν ήταν αυτή των καλοκαιρινών διακοπών αλλά εκείνη των «φωνών και των επεισοδίων».

Ο εισαγγελέας υπενθύμισε χθες στο ακροατήριο τις καταθέσεις της γυναίκας αλλά και των παιδιών του κατηγορούμενου που μιλούσαν για βίαιη συμπεριφορά απέναντι τους, και στάθηκε στις καταθέσεις των κοριτσιών και ιδιαίτερα της μικρότερης για το επεισόδιο κακοποίησης με τον πατέρα της στη Λάρισα. Ο εισαγγελέας πρότεινε εν τέλει την ενοχή του κατηγορουμένου όπως και πρωτοδίκως τονίζοντας ωστόσο ότι η πρόταση του έχει αρκετές διαφοροποιήσεις από το πρωτόδικο δικαστήριο και ειδικά στο θέμα που αφορά την χρονική τέλεση της πράξης του βιασμού καθώς όπως ανέφερε το δικαστήριο έκανε το «λάθος» να την επεκτείνει μέχρι το 2020.

Το δικαστήριο με τη σειρά του κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλλε, απορρίπτοντας τις ελαφρυντικές περιστάσεις, συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών και δύο μηνών για τις πράξεις του βιασμού από το 2014 μέχρι το 2016, της αποπλάνησης, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών και της απόπειρας γενετήσιας πράξης με ανήλικη.

Πηγή: Larissanet.gr

