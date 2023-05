Κοινωνία

Τροχαίο - Καλλιμάρμαρο: Νεκρός ο οδηγός της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική εξέλιξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Νεκρός είναι ο αναβάτης της μοτοσικλέτας που είχε τραυματιστεί όταν συγκρούστηκε με λεωφορείο στο ύψος του Καλλιμάρμαρου το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος αναβάτης ήταν ειδικός φρουρός εκτός υπηρεσίας. Είχε σχολάσει από τη δουλειά του.

Σύμφωνα με τον οδηγό του λεωφορείου - κατά τις πρώτες πληροφορίες - ο ίδιος πέρασε με πράσινο και ο οδηγός της μοτοσικλέτας με κόκκινο.

Οδηγός του τραμ και κάμερες ασφαλείας επιβεβαιώνουν ότι ο 30χρονος εδικός φρουρός περασε με κόκκινο.

Ο άτυχος αναβάτης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου δεν άντεξε και κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Debate: Τα σχόλια και οι “γκρίνιες” των πολιτικών αρχηγών

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 209 σημεία

Φοιτητικές Εκλογές 2023: Ποιος αναδείχθηκε νικητής για φέτος