NBA: Ο Αντετοκούνμπο στην κορυφαία πεντάδα

Συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του NBA ο «Greek Freak», έχοντας το 100/100.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν για 5η φορά στην καριέρα του και ο φετινός MVP Τζοέλ Εμπίιντ για πρώτη φορά, καθώς η λίγκα αποκάλυψε τις τρεις All-NBA ομάδες για τη φετινή σεζόν. Στην τρίτη καλύτερη πεντάδα ο Λεμπρόν Τζέιμς, που επέκτεινε το ρεκόρ με 19 επιλογές (13 φορές στην 1η, 3 φορές στη 2η και 3 φορές στην 3η).

Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο «Giannis» ήταν ο μοναδικός παίκτης που πήρε 100/100 ψήφους για την καλύτερη πεντάδα της χρονιάς.

Οι 3 All-NBA ομάδες έχουν ως εξής:

Πρώτη:

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς), Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ), Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς), Τζέιτον Τέιτουμ (Σέλτικς), Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς).

Δεύτερη:

Στεφ Κάρι (Γουόριορς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς), Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Τζίμι Μπάτλερ (Χιτ), Νίκολα Γιόκιτς (Νάγγετς).

Τρίτη:

Ντε'Ααρον Φοξ (Κινγκς), Ντέιμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς), Τζούλιους Ραντλ (Νικς), Ντομάντας Σαμπόνις (Κινγκς).

