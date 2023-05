Life

“ΖΩΗ” με την Μαρία Καβογιάννη για την δύναμη της φιλίας (εικόνες)

Η δύναμη της φιλίας βρίσκεται στο επίκεντρο του 7ου επεισόδιο της σειράς ANT1+ Original, «ΖΩΗ», με την Μαρία Καβογιάννη.

Το νέο επεισόδιο της ΑΝΤ1+ Original σειράς «ΖΩΗ» έρχεται αυτή την Παρασκευή, 12 Μαΐου, με άλλη μία συγκινητική ιστορία που θα μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Μαζί με τη Μαρία Καβογιάννη, στο επεισόδιο αυτό πρωταγωνιστούν η Τόνια Σωτηροπούλου και η Ελληνοαμερικανή ηθοποιός Melia Kreiling, γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές «Emily in Paris» του Netflix και «Mammals» του Amazon.

Τόνια Σωτηροπούλου και Melia Kreiling υποδύονται δύο φίλες, τη Δώρα και τη Δάφνη, που τις ενώνει ένας δεσμός τόσο άρρηκτος, που δεν χάθηκε ούτε μετά τον θάνατο. Είναι η μόνη ιστορία στην οποία η επαφή είναι συνειδητή και το πέπλο ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο γίνεται λίγο πιο λεπτό, επιτρέποντας στα δύο κορίτσια να νιώθουν η μια την άλλη. Η φιλία, κεντρικό θέμα της «ΖΩΗΣ» και μέσα από τη σχέση της Ζωής και της Γιάννας, είναι ο κρίκος που κρατάει τον κόσμο μας. Μέσα από τη φιλία μετράμε την ανθρώπινη αξία μας, τις λύπες μας και τη χαρά μας. Στην ιστορία μας, η ενοχή της επιβίωσης έχει κλέψει το γέλιο της Δάφνης, που έχει έρθει αντιμέτωπη με την απώλεια της καλύτερης φίλης της, αντιμετωπίζοντας έναν μεγαλύτερο θάνατο.

Επεισόδιο 7 - «ΔΩΡΑ»

Η ιστορία

Υπάρχουν φιλίες και υπάρχει και η φιλία της Δώρας και της Δάφνης που είναι πιο δυνατή κι από δεσμό αίματος. Τα κορίτσια αυτά αλληλοσυμπληρώνονται από μικρά παιδιά. Επιστρέφοντας μαζί από τις διακοπές τους, η Δώρα σκοτώνεται σε ατύχημα και αφήνει πίσω της τη Δάφνη μόνη, να πνίγεται από τις ενοχές που νιώθει επειδή η ίδια επέζησε. Η Δάφνη ξέρει ότι η φίλη της είναι κάπου εκεί έξω, είναι σίγουρη ότι η Δώρα της στέλνει μηνύματα από τον άλλο κόσμο, αλλά δεν ξέρει πώς να τα αποκωδικοποιήσει. Κάπως έτσι, οδηγείται στη Ζωή και της δίνει την επόμενή της αποστολή.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης, Εύα Κέσσελρινγκ, Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη

Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης, Εύα Κέσσελρινγκ, Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη Guest Starring: Melia Kreiling, Τόνια Σωτηροπούλου, Κατιάνα Μπαλανίκα

Melia Kreiling, Τόνια Σωτηροπούλου, Κατιάνα Μπαλανίκα Co-Stars: Ηρώ Μουκίου, Θανάσης Μιχαλούδης, Λάζαρος Καρανάσιος

Ηρώ Μουκίου, Θανάσης Μιχαλούδης, Λάζαρος Καρανάσιος Special Guests: Στον ρόλο του «Σερίφη» ο Ωρίωνας

Στον ρόλο του «Σερίφη» ο Ωρίωνας Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Δωροθέα Πασχαλίδου Σκηνοθεσία: Δωροθέα Πασχαλίδου

Δωροθέα Πασχαλίδου Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

