Καμπάνια ΕΟΤ: “Ελλάδα - Εμπειρία που σου αλλάζει τη ζωή” (βίντεο)

Με μια ζωηρή και ανατρεπτική ταινία θα προβάλλει ο ΕΟΤ την Ελλάδα με στόχο να προσελκύσει το διεθνές κοινό και να ενισχύσει τη ζήτηση για διακοπές στην Ελλάδα την τρέχουσα τουριστική περίοδο.

Με το μήνυμα της νέας διαφημιστικής καμπάνιας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, «Ελλάδα. Διακοπές που σου αλλάζουν τη ζωή», ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η παρουσίαση του απολογισμού έργου στην τουριστική προβολή της Ελλάδας ανά τον κόσμο.

Η νέα καμπάνια του ΕΟΤ «Greece. A life-changing experience» (Ελλάδα – Εμπειρία που σου αλλάζει τη ζωή) έχει ως στόχο να προσελκύσει το διεθνές κοινό και να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για αυθεντικές εμπειρίες διακοπών στην Ελλάδα, μέσα από τους ανθρώπους και τη φύση της χώρας, που μπορεί ακόμα να προσφέρει αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες που ενδεχομένως κάποιοι δεν έχουν ξαναζήσει ποτέ στη ζωή τους!

Πρόκειται για μια ζωηρή και ανατρεπτική ταινία που περιγράφει με εικόνες: «Τι γεύση έχει η ντομάτα όταν πλένεται στη θάλασσα; Πώς νιώθεις όταν βουτάς από ψηλά βράχια σε κρυστάλλινο νερό; Γιατί να χορέψεις αγκαλιά με αγνώστους;», για τα οποία η Ελλάδα και ο ΕΟΤ έχουν όλες τις απαντήσεις.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «οι διακοπές στην Ελλάδα δεν είναι και εύκολη υπόθεση… Σκαλιά να ανεβείς, άμμο να περπατήσεις, κόκορες να σε ξυπνούν, ήλιος καυτός, δρόμοι χωμάτινοι, χωριά στο πουθενά, γεύσεις ασυνήθιστες. Oι “δυσκολίες” που προκύπτουν από την ανέγγιχτη φύση, την απλότητα και αυθεντικότητα της χώρας, που όμως κάνουν τις διακοπές, μια ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής».

Η καμπάνια «Greece. A life-changing experience» θα προβληθεί σε διεθνή Μέσα Επικοινωνίας σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

