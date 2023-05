Life

Γιάννης Ρώτας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

Ο ηθοποιός και αδερφός του Στάθη Ψάλτη άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου έμενε τα τελευταία χρόνια.

Η κηδεία του αδερφού του Στάθη Ψάλτη, Γιάννη Ρώτα, θα γίνει αύριο, Παρασκευή 12 Μαΐου, στο κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων.

«Αύριο Παρασκευή στις 10.30 το πρωί από το κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον αγαπημένο μας συνάδελφο Γιάννη Ρώτα σε στενό κύκλο. Όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να έλθουν να τον αποχαιρετήσουμε με σεβασμό», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός και αδερφός του Στάθη Ψάλτη άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα (8/5) στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου έμενε τα τελευταία χρόνια.

