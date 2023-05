Πολιτική

Εκλογές: Μηταράκης και Τζουμάκας στον ΑΝΤ1 για τις μετεκλογικές συνεργασίες (βίντεο)

Στη «σκιά» του χθεσινού debate των πολιτικών αρχηγών οι σημερινές δηλώσεις των υποψήφιων βουλευτών.

Καθώς απομένουν 10 μέρες μέχρις τις εκλογές η πολιτική αντιπαράθεση "φουντώνει".

Στο κεντρικό ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάο, την Πέμπτη, λίγες ώρες μετά από το debate των πολιτικών αρχηγών, διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τις μετεκλογικές συνεργασίες, οι:

Νότης Μηταράκης, υποψήφιος βουλευτής Χίου με τη Νέα Δημοκρατία και υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στέφανος Τζουμάκας, υποψήφιος βουλευτής στον Νότιο Τομέα με τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό

