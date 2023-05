Πολιτική

Παπαδάκης: Το debate, ο “νικητής” και ο Χατζηνικολάου (βίντεο)

Τι είπε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 λίγες ώρες μετα την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών.

Για τις εντυπώσεις που του άφησε το χθεσινό debate των πολιτικών αρχηγών μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον σταθμό στη διαδικασία.

"Μπορώ να πω ποιος είναι ο μεγάλος νικητής του debate; ο Νίκος Χατζηνικολάου που ήσουν απών" είπε αρχικά ο δημοσιογράφος, χαρακτηρίζοντας την όλη διαδικασία... σούπα.

«Πιστεύω ήταν όλο κομμένο και ραμμένο στα πλαίσια του χθεσινού, ποδοσφαιρικού ντέρμπι. Συμφωνήσανε, λοιπόν, σε μία διαδικασία που ήταν σούπα μόνο και μόνο για να μην γίνει λάθος. Λάθη, βέβαια, έγιναν, στιγμές υπήρχαν και μικροειδησούλες και χοντροειδησούλες βγήκαν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδάκης για τη διαδικασία.

«Είχαμε έξι θεματικές ενότητες που είχαν επιλέξει. Δεν απάντησε κανένας σε καμία ερώτηση που αφορούσε στη θεματική ενότητα. Σχεδόν κανένας, βέβαια και οι ερωτήσεις που έγιναν δεν αφορούσαν τόσο πολύ τη θεματική ενότητα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πως η Διακομματική Επιτροπή, ακόμα και σκηνοθετικά, δεν αντιλήφθηκε πως αυτό το πράγμα ήταν στημένο άσχημα. Είχαμε αρκετές αντιδράσεις από τις οποίες και βγαίνουν οι ειδήσεις» σημείωσε.

Τέλος ο παρουσιαστής της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" ανέφερε «Ήταν εξαιρετικά μαγκωμένος ο κ. Βαρουφάκης, ενώ ο κ. Βελόπουλος είχε στο μυαλό του να συσπειρώσει τον κόσμο που του έφυγε από την υπόθεση Μυλωνάκη και που δημοσκοπικά φαινόταν ότι είχε κάποιες απώλειες. Παράλληλα, να μαζέψει ψήφους στην ακροδεξία πολυκατοικία το οποίο και κατάφερε».

