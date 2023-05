Κόσμος

Γάζα: 4χρονος πέθανε από τον φόβο του μετά από βομβαρδισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό περιστατικό στη Λωρίδα της Γάζας, με θύμα ένα 4χρονο αγόρι. Συγκλονίζει η περιγραφή του πατέρα του.

Στο κέντρο της Γάζας ζούσε ο 4χρονος με την οικογένειά του, ο οποίος περίμενε «πώς και πώς» τα γενέθλιά του τον επόμενο μήνα. Θα έκλεινε τα 5.

Το βράδυ της Δευτέρας πήγε για ύπνο, αλλά στις 2 τα ξημερώματα άκουσε τους βομβαρδισμούς.

«Ο γιος μου, ο Τανίμ, κοιμόταν όταν γειτονικό μας κτήριο έγινε στόχος των ισραηλινών επιδρομών», είπε ο πατέρας του, Μοχάμεντ, συμπληρώνοντας ότι, το παιδί «ξύπνησε τρομαγμένος και τρομοκρατημένος».

Ο ήχος ήταν εκκωφαντικός και ακόμα και αφού τελείωσαν οι βομβαρδισμοί, το κτήριο της οικογένειας Νταούντ, ακόμα παλλόταν, ενώ τα τζάμια από τα παράθυρα έσπασαν. Η γειτονιά Αλ Ρεμάλ, είχε διαλυθεί.

Ο 4χρονος έκλαιγε, είχε πάθει κρίση πανικού. Παρά το ότι, η 29χρονη μητέρα του, έγκυος 8 μηνών, προσπάθησε να ηρεμήσει το παιδί, το οποίο όμως συνέχισε να κλαίει. Λίγο μετά το παιδί έμεινε χωρίς ανάσα, προσπαθούσε να αναπνεύσει.

Τελικά ο Τανίμ κοιμήθηκε, όμως πέντε ώρες μετά άρχισε πάλι να παλεύει στον ύπνο του, αφού έπαθε ακόμα μία κρίση πανικού.

«Τον πήγα στο νοσοκομείο, αλλά η καρδιά του σταμάτησε στο δρόμο προς τα εκεί», είπε ο πατέρας.

Στο νοσοκομείο ο μικρός έλαβε θεραπεία, αλλά η καρδιά του ήταν πια αδύναμη. «Ο γιος μου μπήκε στη ΜΕΘ, αλλά οι γιατροί μου είπαν ότι πέθανε το ξημέρωμα. Η καρδιά του γιου μου δεν μπορούσε να αντέξει τον φόβο του βομβαρδισμού», είπε ο πατέρας.

Από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα τις τελευταίες μέρες έχουν πεθάνει 26 άμαχοι, τέσσερα μέλη της Ισλαμικής Τζιχάντ και έχουν τραυματιστεί 76 άτομα. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον πέντε παιδιά.

Πηγή: middleeasteye.com

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: απολογισμός για υιοθεσίες και αναδοχές από την νέα διοίκηση

Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης η Ρόμα, όλα ανοιχτά για Γιουβέντους

Πάτρα: Πήγαν για έξωση και βρήκαν εκατοντάδες σφαίρες