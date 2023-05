Παράξενα

Αχαΐα: Η εξαφανισμένη σύζυγος ήταν “κρυμμένη” στην... ντουλάπα του σπιτιού!

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της Αχαΐας. Η δήλωση εξαφάνισης του συζύγου που κινητοποίησε την Αστυνομία.



Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε την Πέμπτη σε περιοχή της Αχαΐας, όταν ένας άνδρας επικοινώνησε με την Αστυνομία και κατήγγειλε την εξαφάνιση της συζύγου του.

Όπως ήταν φυσικό άμεσα ξεκίνησαν έρευνες με προσανατολισμό των αστυνομικών σε σημεία όπου σύμφωνα με το σύζυγο θα μπορούσε να έχει πάει η γυναίκα του.



Όμως ύστερα από τρεις και πλέον ώρες ερευνών οι αναζητήσεις σταμάτησαν, αφού όπως πληροφορήθηκαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. η 48χρονη εντοπίστηκε μέσα σε μία ντουλάπα του σπιτιού!



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί βρέθηκε εκεί, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την κινητοποίηση των οκείων της και του συζύγου της.



Πάντως για την υπόθεση δεν σχηματίστηκε δικογραφία από τις Αρχές, αφού εκτιμήθηκε πως πρόκειται για ένα οικογενειακό θέμα.

Πηγή: tempo24.news

