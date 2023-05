Πολιτική

Δένδιας: Υπάρχουν σαφείς εθνικές γραμμές στην Ελλάδα

Τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών για τις τουρκικές εκλογές και το αποτέλεσμα τους.

«Έχουμε καταφέρει ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτικού κόσμου και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να προσλαμβάνει περίπου τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στο «Action 24», αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν τη χώρα. «Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν διαφορές και δεν λέω ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές», επεσήμανε. «Λέω όμως, ότι υπάρχουν επίσης, σαφείς εθνικές γραμμές. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την κοινωνία και για τον τόπο και για τη χώρα».

«Θα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση των προκλήσεων. Εάν ο καθένας από εμάς αντιλαμβάνεται τα πράγματα με τελείως ξεχωριστό και διαφορετικό τρόπο, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να πάμε μπροστά», ανέφερε και πρόσθεσε: «Κατά το διάστημα αυτής της κυβέρνησης υπογράφηκαν περίπου 320 διεθνείς συμφωνίες, αριθμός πρωτοφανής. Αλλιώς διαπραγματεύεσαι όταν αυτός που βρίσκεται απέναντί σου ξέρει ότι η πολιτική θα διατηρηθεί και αλλιώς όταν ξέρει ότι μετά από δύο χρόνια θα έρθει ένας άλλος υπουργός, ο οποίος θα πει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που λες εσύ».

Αναφερόμενος στις τουρκικές εκλογές, επεσήμανε ότι η τουρκική κοινωνία θα κρίνει ποιος θα είναι ο ερχόμενος πρόεδρος και σημείωσε: «Βλέπω τις μετρήσεις. Εάν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός να πω εάν ο Πρόεδρος Ερντογάν θα χάσει τις εκλογές. Δεν λέω ότι αποκλείεται. Λέω, απλώς, θα ήμουν πιο προσεκτικός από τις μετρήσεις».

«Επίσης, αυτό που βλέπω είναι ότι τα πάρα πολλά δημοσιεύματα του δυτικού τύπου έχουν ίσως μια αντίστροφη επιρροή μέσα στην Τουρκία. Δημιουργούν μάλλον ένα ρεύμα συμπάθειας προς τον Πρόεδρο Ερντογάν», ανέφερε. «Μέσα από την ανάλυση των θέσεων του κάθε χώρου και του κάθε κόμματος, πιθανώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Αλλά, με κανέναν τρόπο, δεν νομιμοποιούμαστε να τα διατυπώσουμε δημοσίως», ανέφερε.

«Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο, όταν εκλεγεί τουρκική κυβέρνηση, μήπως - και δεν είμαι αφελής - μήπως και υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας», κατέληξε

