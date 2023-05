Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Ας είναι η αρχή μιας νέας εποχής με την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος για τις σχέσεις με τη χώρα μας.

Λίγα 24ώρα έμειναν πριν εκατομμύρια πολίτες κληθούν στις κάλπες για να διαλέξουν ανάμεσα σε Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου.

Την επιθυμία να αρχίσει μία νέα εποχή στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία εκφράζει με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, μετά την τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση στην Αγκυρα, τόνισε συγκεκριμένα: «Με την Ελλάδα μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τις εχθρότητες και τους ανταγωνισμούς, αυτό έφθειρε πολύ και τις δύο χώρες και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Εύχομαι οι εκλογές και της Ελλάδας και της Τουρκίας να γίνουν η αρχή μιας νέας εποχής. Εμείς από την Τουρκία στέλνουμε στην Ελλάδα τους εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς μας. Αυτές τις εντυπώσεις πρέπει να τις διατηρήσει ο Μητσοτάκης και να τηρήσει τους λόγους του».

Στόχος η διπλή νίκη στον πρώτο γύρο εκλογών

Ο πρόεδρος της Τουρκίας θεωρεί πως θα νικήσει στις εκλογές και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι συγκεντρώσεις στις πλατείες αυτό δείχνουν, αυτή την επιθυμία δείχνει ο λαός, το βλέπετε κι εσείς

Εύχομαι οι εκλογές και της Ελλάδας και της Τουρκίας να γίνουν η αρχή μιας νέας εποχής».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δείχνει σίγουρος για την υποστήριξη που θα του δώσει ο τουρκικός λαός για την επανεκλογή του. Όμως για να πετύχει τον στόχο του έχει και ένα βεβαρημένο πρόγραμμα με δεκάδες συγκεντρώσεις στην Κωνσταντινούπολη έως και αύριο το απόγευμα στις 6 μ.μ., οπότε ξεκινάει η απαγόρευση πολιτικών μηνυμάτων.

Ο κ. Ερντογάν σε περίπτωση επανεκλογής του αναμένεται να κάνει μια «ομιλία του μπαλκονιού», όπως την αποκαλούν στην Τουρκία, και θα απευθυνθεί στον τουρκικό λαό από το ανάκτορο Ηuber της Κωνσταντινούπολης, το οποίο βρίσκεται στην ευρωπαϊκή όχθη της πόλης. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δεν τον ευνοούν ιδιαίτερα, δείχνουν μικρό προβάδισμα του κ. Κιλιτσντάρογλου, όμως ο ίδιος και το επιτελείο του βλέπουν την ανταπόκριση του κόσμου στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και τονίζουν πως αυτό που συμβαίνει στις πλατείες δεν είναι τυχαίο και όπως επισημαίνουν, το αποτέλεσμα θα φανεί στις κάλπες.

πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Περιστέρι: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με περιπολικό (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου”: απολογισμός για υιοθεσίες και αναδοχές από την νέα διοίκηση

Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης η Ρόμα, όλα ανοιχτά για Γιουβέντους