Λέσβος - Μητσοτάκης: 340 έργα και παρεμβάσεις για το Βόρειο Αιγαίο του 2030

Ο Πρωθυπουργός μίλησε στην παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος για το Βόρειο Αιγαίο του 2030, στη Μυτιλήνη. Τι περιλαμβάνει.



O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το μεσημέρι στην παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος για το Βόρειο Αιγαίο του 2030, στη Μυτιλήνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 340 έργα και παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Αυτό το οποίο ξεχωρίζει με αυτά τα σχέδια από προηγούμενες εκθέσεις ιδεών έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάθε έργο, το οποίο παρουσιάζεται εδώ, είναι κοστολογημένο, έχει συγκεκριμένο φορέα υλοποίησης και φυσικά εξασφαλισμένους πόρους. Οπότε θα έλεγα ότι είναι κι ένα συμβόλαιο λογοδοσίας, το οποίο θα επιτρέπει και στην τοπική κοινωνία να παρακολουθεί την πρόοδο όσων έχουμε δεσμευθεί ότι θέλουμε να υλοποιήσουμε την επόμενη τετραετία», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Η Μόρια δεν θυμίζει σήμερα, σε τίποτα τις εικόνες που είχαμε βιώσει. Αντιμετωπίσαμε το μεταναστευτικό - μη μας κουνάνε το δάχτυλο για το κράτος δικαίου αυτοί που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της πατρίδας και διέσυραν τη χώρα διεθνώς». «Τίποτα από αυτά τα οποία περιγράφεται σε αυτό εδώ το σχέδιο δε θα μπορούσε να είχε γίνει πράξη εάν δεν είχαμε αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βρέθηκε να διαχειρίζεται το Βόρειο Αιγαίο, που δεν είναι άλλο από το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Και δε νομίζω ότι υπάρχει εικόνα που να δικαιώνει πολύ περισσότερο τις προσπάθειες τις δικές μας, αλλά και τις προσδοκίες τις δικές σας, απ' αυτό το οποίο είδα σήμερα στη Μόρια. Μια Μόρια η οποία πρακτικά δεν θυμίζει σε τίποτα τις εικόνες τις οποίες είχαμε βιώσει. Εικόνες οι οποίες διέσυραν τη χώρα διεθνώς, εικόνες οι οποίες ασκούσαν τρομερή πίεση στην τοπική κοινωνία. Εικόνες που παραβίαζαν κάθε έννοια, τελικά, ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όταν πήγα στην Μόρια ως αρχηγός της αντιπολίτευσης μπήκα με τα ΜΑΤ μέσα. Και νομίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό.

Σήμερα, ο χώρος έχει αποδοθεί ουσιαστικά στον Δήμο, ιδιωτικές περιουσίες έχουν επιστρέψει στους ιδιοκτήτες τους και η Μόρια είναι ένα βουκολικό τοπίο με ελιές και πολύ σύντομα θα είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού με εξασφαλισμένους πόρους, στηρίζοντας το πανεπιστήμιο και όχι μόνο.

Παρουσιάσαμε σήμερα το αναπτυξιακό σχέδιο για το Βόρειο Αιγαίο του 2030. Ένα συνεκτικό σχέδιο με περισσότερα από 340 έργα, προϋπολογισμού 1,9 δισ. ευρώ. Κάθε έργο είναι κοστολογημένο, έχει συγκεκριμένο φορέα υλοποίησης και φυσικά εξασφαλισμένους πόρους. https://t.co/TAU7dYDIQr pic.twitter.com/bdFKlZJzBr — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 12, 2023

Αλλά, όπως είπε και ο υφυπουργός, χρειάστηκε συνεργασία πολλών συναρμόδιων υπουργείων για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το Λιμενικό στην πρώτη γραμμή, αλλά όχι μόνο. Η Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών η οποία τόσο έχει λοιδορηθεί, παρά τα όποια λάθη μπορεί να έχουν γίνει, προσέφερε υπερπολύτιμες υπηρεσίες για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο και κρίσιμο ζήτημα.

Και βέβαια, δεν μπορώ να μην πω και να μην εκφράσω την αγανάκτησή μου ότι βρίσκονται κάποιοι σήμερα και κουνάνε το δάχτυλο για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου. Αυτοί που επέτρεψαν σε παραπάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να περάσουν μέσα από τη χώρα, θέτοντας ουσιαστικά σε κίνδυνο και την εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας. Αυτοί που και σήμερα ακόμα, προσέξτε, η αρμόδια υπουργός είπε ότι η κουβέντα που είχε πει ότι «λιάζονται -λέει- οι μετανάστες, είναι παράσημο», λέει. «Παράσημο». Να έρθει να σας τα πει εδώ όλα αυτά τα οποία εξακολουθούν και λένε σήμερα. Και βέβαια, μας κουνάνε το δάχτυλο ποιοι; Αυτοί οι οποίοι διέσυραν τη χώρα στο εξωτερικό, οι οποίοι υιοθέτησαν όλα τα fake news τα οποία καλλιεργούσε η απέναντι πλευρά. Αυτοί οι οποίοι μίλησαν δήθεν για την «μικρή νεκρή Μαρία» και δεν ζήτησαν καν συγγνώμη όταν αποκαλύψαμε ότι όλο αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμα το οποίο διακινήθηκε από τη σκοτεινή προπαγάνδα της άλλης πλευράς.

Και αυτοί οι οποίοι και σήμερα, ακόμα, πηγαίνουν ανερυθριάστως στις Βρυξέλλες και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χρηματοδοτήσει το φράχτη στον Έβρο. Ντροπή είναι το μόνο που έχω να πω. Να μην μας κουνάνε και το δάχτυλο από πάνω. Και πάντως να έρθουν εδώ, να έρθουν εδώ και να δουν πώς έχει αλλάξει η όψη του Βορείου Αιγαίου συνολικά και πώς η αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος αποτέλεσε την απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα υπόλοιπα έργα τα οποία ουσιαστικά θέλουμε να δρομολογήσουμε. Και ναι, προφανώς η προστασία των συνόρων της χώρας και των εξωτερικών συνόρων της πατρίδας μας είναι μια μόνο πτυχή του προσφυγικού προβλήματος. Δεν είναι όμως η μόνη.

Για να μιλήσουμε λίγο για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Τίποτα δεν με σόκαρε παραπάνω όταν επισκέφτηκα τη Μόρια από τις εικόνες αυτών των εφήβων σε άθλιες συνθήκες. Όλοι ξέρετε τι γινόταν. Τότε δεν είδα ενδιαφέρον από τους διάφορους προοδευτικούς, αυτοί που μας κουνάνε μονίμως τη σημαία του προοδευτικού. Εμείς λύσαμε το θέμα και σήμερα δεν υπάρχει ασυνόδευτο ανήλικο το οποίο να μην είναι σε δομή που να προστατεύει αυτές τις ευαίσθητες ψυχές που τόσα έχουν περάσει» είπε.

Τη δημιουργία δομών σύγχρονων, ασφαλών αλλά και με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Για την απόδοση πίσω στους δήμους των χώρων που τους ανήκαν σημείωσε «Όχι μόνο εδώ στη Λέσβο, στη Σάμο, στο Βαθύ, όπου κρεμόταν από πάνω από την πόλη ουσιαστικά ένας καταυλισμός με 7.000 ανθρώπους. Όλα αυτά ανήκουν στο χθες πια. Και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι για την πολιτική την οποία ασκήσαμε».

«Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις σημαντικές ανάγκες. Την ενίσχυση του Λιμενικού, το σκάφος το οποίο είδα σήμερα είναι ένα από τα καινούργια σκάφη και θα προσθέσουμε και άλλα τέσσερα τέτοια σκάφη για να μπορούμε πραγματικά και να επιχειρούμε και να βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Για ένα πράγμα, λοιπόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω: η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί με την επόμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να έχετε, όμως, σοβαρότατες αμφιβολίες αν αυτή την πολιτική θα τη συνέχιζαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι διεκδικούν σήμερα να κυβερνήσουν ξανά τον τόπο. Έχουν δώσει δείγματα γραφής και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναλογιστούν όλοι οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου γιατί αφορά τελικά τις ζωές σας. Τις ζωές σας, την προκοπή σας, την οικονομική ανάπτυξη», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

«Εμείς λύνουμε προβλήματα και μιλάμε για το μέλλον - αφήνουμε τους άλλους να μιλάνε για το παρελθόν και να βουλιάζουν στην όξυνση και στην ένταση»

«Βλέπετε πώς οι πόροι, τους οποίους εμείς διεκδικήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τελικά έχουν αποτύπωμα για τη δική σας τοπική ευημερία. Κάποτε μας έλεγε ο τέως πρωθυπουργός, πήγε, λέει, στις Βρυξέλλες και διαπραγματεύτηκε 17 ώρες και μας έφερε πίσω το τρίτο μνημόνιο. Μας φόρτωσε 100 δισεκατομμύρια. Εγώ πήγα στις Βρυξέλλες, διαπραγματεύτηκα πέντε μέρες. Και σας έφερα πίσω 31 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτή είναι η διαφορά μας, για να μην ξεχνιόμαστε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εννέα μέρες που έμειναν μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναλογιστούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει εν μέσω πάρα πολύ μεγάλων δυσκολιών, αλλά και όλα αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε μαζί τη δεύτερη τετραετία. Βλέπετε ότι και σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, έχουμε σχέδιο. Έχουμε δώσει διαπιστευτήρια αποτελεσματικότητας. Και τελικά πέρα από τα χρώματα, την αριστερά, τη δεξιά, το κέντρο, ένα πράγμα μένει: ποιος λύνει τα προβλήματα. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα. Και να λύνουμε και να αντιμετωπίζουμε κρίσεις που μας προκύπτουν και να διαχειριζόμαστε δύσκολους γείτονες. Ναι, έχουν εκλογές στην Τουρκία σε δύο μέρες.

Θα ζυγίσετε πολύ προσεκτικά στην ψήφο σας, διότι η επόμενη μέρα δεν είναι μόνο για την οικονομία, για την υγεία, για τον πρωτογενή τομέα, είναι και ποιος θα διαχειριστεί μια Τουρκία η οποία σήμερα μπορεί να είναι πιο φιλική, αύριο μπορεί να είναι πάλι πιο επιθετική. Και αυτό ειδικά για εσάς στο Αιγαίο έχει ξεχωριστή σημασία. Και όλοι ξέρουν αν πετύχαμε πράγματα και τι πετύχαμε στην εξωτερική μας πολιτική αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 'Αρα αυτές είναι οι επιλογές τις οποίες πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Εμείς εξακολουθούμε να μιλάμε για το μέλλον. Αφήνουμε τους αντιπάλους μας να ασχολούνται με το παρελθόν, να ασχολούνται με το ποιος είναι πιο κοντά στην παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς όλα αυτά.

Εμείς θέλουμε να μιλάμε για το μέλλον, για το δικό σας μέλλον. Θα αποφύγουμε την τοξικότητα, τη λάσπη. Μόνο αυτοί που δεν έχουν να σας πουν τίποτα για το μέλλον σας και δεν μπορούν να μιλήσουν καθόλου για το παρελθόν τους, γιατί ντρέπονται γι' αυτό, επιδιώκουν να βουλιάξουν την πολιτική ζωή στην όξυνση και στην ένταση. Είμαι σίγουρος ότι στις κάλπες της 21ης Μαΐου αυτή η σημαντική προσπάθεια την οποία -τονίζω- κάναμε όλοι μαζί, θα επιβραβευθεί και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο μας, ώστε όταν ξαναέρθουμε πια να μην μιλάμε για έργα τα οποία θα γίνουν ή γίνονται, αλλά να μιλάμε πια για έργα τα οποία έχουν γίνει και τα οποία έχουν αλλάξει τη δική σας τη ζωή προς το καλύτερο», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

340+ έργα και παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ

Το πρόγραμμα εδράζεται σε τέσσερις άξονες: τη δημιουργία σύγχρονων δικτύων και υποδομών για την αναπτυξιακή βελτίωση των συνδέσεων και της ασφάλειας των μετακινήσεων, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την υλοποίηση επενδύσεων που προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στην περιοχή και την υλοποίηση έργων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την πράσινη μετάβαση.

Σύγχρονα δίκτυα και υποδομές

Στον τομέα των οδικών υποδομών, ο φάκελος περιλαμβάνει την αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου και τα έργα για τη βελτίωση του οδικού άξονα Καλλονής - Πέτρας στη Λέσβο, καθώς και για τις παρακάμψεις του Πυθαγορείου και της Χώρας στη Σάμο. Παράλληλα, δρομολογείται η εμβληματική κατασκευή της νότιας παράκαμψης Μυτιλήνης, αλλά και η βελτίωση της Εθνικής Οδού «Σάμος - Καρλόβασι».

Εστιασμένες παρεμβάσεις προβλέπονται επίσης για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών των νησιών του Βορείου Αιγαίου, όπως η δημιουργία νέου εμπορικού και επιβατικού λιμένα στο Σιγρί της Λέσβου, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του λιμένα Ευδήλου Ικαρίας. Επιπλέον, σχεδιάζεται η επέκταση του μόλου Αγίου Κήρυκου στην Ικαρία και δρομολογούνται έργα για νέα αλιευτικά καταφύγια, αλλά και για τη βελτίωση των υφιστάμενων.

Ταυτόχρονα, αναβαθμίζονται οι υποδομές των αεροδρομίων των νησιών. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε ήδη η αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών των αερολιμένων Μυτιλήνης και Σάμου. Αντίστοιχα έργα δρομολογούνται στα αεροδρόμια Χίου και Ικαρίας που έχουν και αυτά ενταχθεί στο δίκτυο των περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ εκτελούνται ήδη έργα επέκτασης και βελτίωσης υποδομών στα αεροδρόμια Χίου και Λήμνου.

Δίπλα σε κάθε πολίτη και ποιότητα ζωής

Ο δεύτερος άξονας αποβλέπει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, με έμφαση στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την ασφάλεια.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα προβλέπονται 200 εκατομμύρια ευρώ για δομές φιλοξενίας, λειτουργικά κόστη, ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων, καθώς επίσης 30 εκατ. ευρώ για έργα και 28 εκατ. ευρώ για έκτακτες επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις κατοίκων, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στην αξιοποίηση των εκτάσεων των πρώην Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μετά την ολοκλήρωση των κλειστών ελεγχόμενων δομών σε Σάμο, Λέσβο και Χίο.

Στο πεδίο της ασφάλειας, ο φάκελος περιλαμβάνει την επιχειρησιακή διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, τη διακλαδική συνεργασία για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας κατά την τουριστική περίοδο, καθώς και νέες υπηρεσίες και ενίσχυση δομών.

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, κατανέμονται 138 εκατομμύρια ευρώ. 111,36 εκατ. στους πληγέντες, από τα οποία 2,9 εκατομμύρια ευρώ μέσω του «Samos Pass».

Όσον αφορά τα έργα για τον πολιτισμό, 87 εκατομμύρια προορίζονται για την ανάδειξη και αποκατάσταση των πολιτιστικών υποδομών, με σημαντικότερες την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, και την αποκατάσταση του Κάστρου Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την παιδεία, το σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή κτιρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, την αναβάθμιση των υποδομών σε όλες τις βαθμίδες, τη δημιουργία νέων μονάδων, καθώς και τον διορισμό 1.341 εκπαιδευτικών και την πρόσληψη 4.516 αναπληρωτών.

Στον τομέα της υγείας, έχουν δρομολογηθεί παρεμβάσεις ύψους 22 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση των νοσοκομείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου και των κέντρων υγείας, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό του βιοϊατρικού εξοπλισμού.

Αγροτική παραγωγή και πράσινη μετάβαση

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή του φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο. Το έργο, προϋπολογισμού 104 εκατ. ευρώ, θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων άρδευσης και ύδρευσης του νησιού, με ένα σημαντικό μέρος των πόρων για τη χρηματοδότησή του να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές εργασίες της κατασκευής του φράγματος Κόρης-Γεφύρι Χίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα της ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, που θα συνεισφέρουν στη συνολική αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών της Περιφέρειας και περιλαμβάνουν την κατασκευή υποσταθμών και την υπογειοποίηση δικτύων. Ενώ, υπό σχεδιασμό βρίσκεται η εγκατάσταση δύο νέων υποβρύχιων καλωδίων Μέσης Τάσης (46 χλμ. έκαστο) για τη διασύνδεση της Ικαρίας με τη Σάμο και την κάλυψη της συνολικής ζήτησης της Ικαρίας.

Για τη διαχείριση απορριμμάτων, υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων προϋπολογισμού 12,6 εκατ. ευρώ στα Βατερά Λέσβου, δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ στην Αγιασό, καθώς και δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Λήμνου, προϋπολογισμού 5,7 εκατ. ευρώ.

Επένδυση και αξία στην περιοχή

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, το αναπτυξιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση έξι έργων ερευνητικών φορέων στη δράση ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού σε περιοχές με χαμηλή έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, ενώ προωθούνται και οι συνεργασίες φορέων (επιχειρήσεις σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς) σε έργα Έρευνας & Καινοτομίας σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Τα ερευνητικά έργα συνεργασίας είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2023.

Για την ενίσχυση της απασχόλησης γίνονται ενέργειες μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού.

Μέσω του αναπτυξιακού νόμου υλοποιούνται ιδιωτικές επενδύσεις 125,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 0,3 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα, 9,1 εκατ. ευρώ στη μεταποίηση, 110,7 εκατ. ευρώ στον τουρισμό και 5,2 εκατ. ευρώ στις υπηρεσίες. Η στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων ανέρχεται σε 63,7 εκατ. ευρώ (επιχορηγήσεις επενδύσεων και φορολογικές απαλλαγές). Η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου παρουσιάζει: α) ποσοστιαία ετήσια αύξηση κατά 117% από το 2019 στο 2022 β) ποσοστιαία ετήσια αύξηση κατά 56% του συνολικού επενδυτικού κόστους των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων από το 2019 στο 2022 και γ) ποσοστιαία ετήσια αύξηση των νέων θέσεων εργασίας επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακού νόμου από το 2019 στο 2022 κατά 27%.

Μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου υλοποιούνται ιδιωτικές επενδύσεις 56,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14,8 εκατ. ευρώ στο καθεστώς «Αγροδιατροφή» και 36,03 εκατ. ευρώ στο καθεστώς «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων». Η στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων ανέρχεται σε 33 εκατ. ευρώ.

Στην παρουσίαση μίλησαν για τους τομείς ευθύνης τους, κατά σειρά, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Δημήτρης Πολίτης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο υφυπουργός αρμόδιος για την Αντεγκληματική Πολιτική Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, η υφυπουργός αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Ζέττα Μακρή, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς και η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Την παρουσίασε προλόγησε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης. Συντόνισε ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης.

