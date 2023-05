Κοινωνία

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Επεισόδια με μολότοφ και καμένα αυτοκίνητα (βίντεο)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η περιοχή. Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι έριξαν χημικά.



Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην έξω από την Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή του Ζωγράφου.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν μια ομάδα περίπου 20 κουκουλοφόρων βγήκε από το χώρο της Πανεπιστημιούπολης και συνεπλάκη με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή.

Οι αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με πέτρες και βόμβες μολότοφ με τους άνδρες των ΜΑΤ να προχωρούν σε εκτεταμένη χρήση χημικών και ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους κουκουλοφόρους.

Η περιοχή μπροστά από την Πανεπιστημιούπολη μετατράπηκε για λίγη ώρα σε πεδίο μάχης.

Επεισόδια έξω από το ΕΚΠΑ. Στις φλόγες αυτοκίνητα από τη ρίψη μολότοφ (2) pic.twitter.com/mI3TSEpjTW — Lucas Velidakis (@UrbanRat7) May 13, 2023

Από τα επεισόδια προκλήθηκε πυρκαγιά σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα δύο κάηκαν ολοσχερώς, ενώ το τρίτο υπέστη σοβαρές, υλικές ζημιές.

Μετά τη λήξη των επεισοδίων αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων.

