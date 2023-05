Υγεία - Περιβάλλον

“Πνοές”: Εγκαίνια για τη νέα Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα εγκαίνια πραγματοποίησε η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, στο Μαρούσι, μαζί ε τον Δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου. Τι υπηρεσίες παρέχει η νέα δομή.



Τη νέα Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση «ΠΝΟΕΣ Ath», εγκαινίασε το Σάββατο 13 Μαΐου η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, στο Μαρούσι, μαζί με τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Θεόδωρο Αμπατζόγλου.

Η Δομή δημιουργήθηκε από την Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και περιλαμβάνεται στις 106 νέες Δομές Ψυχικής Υγείας που υλοποιούνται στην επικράτεια με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Είναι η δεύτερη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, που εγκαινιάζεται στην επικράτεια, μετά την αντίστοιχη Δομή στην Τρίπολη, και η πρώτη που τίθεται σε λειτουργία στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Ο χώρος όπου στεγάζεται παραχωρήθηκε από τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου.

Η νέα Δομή παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα, ηλικίας από 17 έως 35 ετών που βιώνουν για πρώτη φορά ψυχωσικό επεισόδιο ή με υποψία ψυχωσικού επεισοδίου και στις οικογένειές τους. Στις δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται ψυχιατρική διάγνωση, φαρμακευτική αντιμετώπιση και κλινική παρακολούθηση, γνωσιακή ψυχοθεραπεία, οικογενειακή ψυχοθεραπεία και θεραπείες νοητικής ενδυνάμωσης, βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων και υποστήριξη για την εργασιακή επανένταξη, καθώς και συμβουλευτική σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα, όπως επιδόματα και προνοιακά βοηθήματα.

Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από ψυχιάτρους, κλινικούς ψυχολόγους, νευροψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας και το απαιτούμενο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Οι παραπομπές, για το κλείσιμο ραντεβού, γίνονται τηλεφωνικά στο 21100 14837 και μέσω της αποστολής e-mail στο pnoes.ath@epapsy.gr.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε: «Στην πατρίδα μας περίπου 3.500 νέοι παρουσιάζουν ετησίως ψυχωσικά συμπτώματα, που πυροδοτούνται από κάποιο στρεσογόνο γεγονός, όπως είναι οι Πανελλαδικές εξετάσεις, ο στρατός, μια ερωτική απογοήτευση, ένας θάνατος στην οικογένεια. Αυτοί οι νέοι πρέπει να διαγνωστούν εγκαίρως και να λάβουν την πρέπουσα θεραπευτική αντιμετώπιση, χωρίς στιγματισμούς. Για να τους υποστηρίξουμε δημιουργούμε τις πρωτοποριακές Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, οι οποίες για πρώτη φορά λειτουργούν στην Ελλάδα. Από τις 106 νέες δομές, που υλοποιούμε σε όλη την χώρα με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, έχουν εκδοθεί οι άδειες ίδρυσης για τις 66 και έχουμε ήδη εγκαινιάσει 22, ενώ προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί και για άλλες 30 Δομές. Η λειτουργία των Δομών αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ψυχική υγεία, που καταρτίσαμε με ορίζοντα 10ετίας και έχει εγκριθεί από την Βουλή».

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, οι Αντιπεριφερειάρχες Γιάννης Κεχρής, Πολυτίμη Λεονάρδου και Λουκία Κεφαλογιάννη, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου Πέτρος Κόνιαρης, η Διευθύντρια της Ψυχιατρικής Κλινικής Σισμανογλείου Νοσοκομείου Δόμνα Τσακλακίδου, ο ομότιμος καθηγητής Στέλιος Στυλιανίδης ιδρυτής της ΕΠΑΨΥ, ο ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής Βενετσάνος Μαυρέας, η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Αμαρουσίου, Μαρία Γώγου, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας φορέων ψυχικής υγείας «ΑΡΓΩ» Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, οι εργαζόμενοι και πλήθος κόσμου, που πλημμύρισε τον πεζόδρομο της Μεγ. Αλεξάνδρου στο Μαρούσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ - Συνέπειες στην Αλβανία για την σύλληψη Μπελέρη

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Eurovision 2023: Νικήτρια η Σουηδία - Εκτός δεκάδας η Κύπρος (βίντεο)