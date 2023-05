Παράξενα

Πάτρα: Ξύλο για μία θέση πάρκινγκ - Στο νοσοκομείο 70χρονος

Άναψαν τα αίματα για μία θέση στάθμευσης στην Πάτρα. Πώς ξεκίνησε καβγάς.

Άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε νωρίς το πρωί, κοντά στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στην Αγυιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται για μια θέση στάθμευσης.

Ο διαπληκτισμός πήρε γρήγορα διαστάσεις, τα αίματα άναψαν και οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια.

Αποτέλεσμα του τσακωμού ήταν ο άγριος ξυλοδαρμός 70χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Προανάκριση διενεργεί το οικείο αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: tempo24.news

