Παράξενα

Κρήτη: Δημοτικό Συμβούλιο έγινε... ρίνγκ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κακός χαμός στο δημοτικό συμβούλιο Γόρτυνας. Πιάστηκαν στα χέρια για τα...σφαγεία. Δείτε βίντεο.

Ο κακός χαμός έγινε στο δημοτικό συμβούλιο Γόρτυνας Κρήτης όταν δημοτικός σύμβουλος όρμησε κατά προσώπου που του άφησε αιχμές για χρηματισμό στην υπόθεση των Σφαγείων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με το neakriti, έσπευσαν να τους χωρίσουν, όμως όταν εμπόδισαν τον άνδρα για τον οποίο υπήρξαν υπόνοιες για χρηματισμό, εκείνος καβάλησε και τα έδρανα. Το Σώμα βεβαίως καταδίκασε το γεγονός.

Δείτε το βίντεο:

Μια μέρα μετά το συμβάν, σήμερα Παρασκευή (9/12), ο δήμαρχος της περιοχής Λευτέρης Κοκολάκης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με βαθύτατη θλίψη, είδαμε χθες την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να μετατρέπεται σε αρένα, με πρωτοφανή έκτροπα, ακραίες αντιπαραθέσεις και ανούσιους διαπληκτισμούς να στιγματίζουν την συνεδρίαση, επισκιάζοντας τις πολύ σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν για το μέλλον του Δήμου μας. Μεταξύ αυτών, η απόφαση για την εκμίσθωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των σφαγείων του Ασημίου, που αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την επαναλειτουργία τους, η απόφαση αγοράς ακινήτου για την επέκταση του κοιμητηρίου των Αγίων Δέκα, αποφάσεις για την ανόρυξη γεωτρήσεων που θα συμβάλλουν στην οριστική επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης οικισμών του Δήμου μας, τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου μας. Αντί να συζητάμε σήμερα για όλα τα παραπάνω, βλέπουμε να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου εικόνες που ντροπιάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και εκθέτουν τον Δήμο μας. Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι απολύτως καταδικαστέες. Απευθύνω έκκληση προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους, όλων των παρατάξεων, ώστε να επικρατήσει επιτέλους η λογική και να μην επιτρέψουμε να εμφανιστούν ποτέ ξανά τέτοια φαινόμενα. Μοναδικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα του Δήμου και των δημοτών μας».

Το περιστατικό καταδίκασε και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γόρτυνας Θανάσης Δεσδενάκης αναφέροντας: «Καταδικάζω απερίφραστα όσα ακραία και απαράδεκτα συνέβησαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας, κατά την ολιγόλεπτη διακοπή της χθεσινοβραδινής (Πέμπτη 8/12) συνεδρίασης. Από την πλευρά μου, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και διέκοψα την συνεδρίαση ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα, κάτι που δυστυχώς δεν συνέβη. Όπως ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή, επαναλαμβάνω και τώρα ότι επιθετικές συμπεριφορές, ύβρεις, ακραίες τοποθετήσεις και προσωπικές επιθέσεις δεν έχουν καμία θέση στο Συμβούλιό μας και δεν γίνονται ανεκτές ούτε από εμάς, ούτε από τους δημότες μας».

Πηγή: neakriti

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: θρίλερ με δύο νεκρούς σε νταμάρι (εικόνες)

16χρονος: Ο αστυνομικός σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την απολογία του

“Κιβωτός” - 19χρονος στο “Πρωινό”: Είχα σαν Θεό αυτόν που ασέλγησε πάνω μου (βίντεο)