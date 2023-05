Αθλητικά

Η Σάο Πάολο απέκτησε τον... Λιονέλ Μέσι! (εικόνες)

Μία είδηση που αναμένεται να κάνει τον «γύρο του κόσμου», έκανε γνωστή η διοίκηση της Σάο Πάολο, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του... Λιονέλ Μέσι. Και φυσικά, δεν πρόκειται για τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή, αλλά για τον 10χρονο συνεπώνυμο του, ο οποίος απέκτησε το συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο, προς τιμήν του «Pulga».

Γεννημένος τον Ιανουάριο του 2013, ο Λιονέλ Μέσι Ντα Σίλβα, έχει ξεχωρίσει στις κατηγορίες παίδων της Βραζιλίας και αναμένεται να συμμετάσχει με την Paulista U-10 στο Ibercup, ένα από τα πιο υψηλού επιπέδου τουρνουά, στην ηλικιακή του κατηγορία, που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία.

Την είδηση αναπαρήγαγαν η αργεντίνικη εφημερίδα «Ole» και ο τηλεοπτικός σταθμός της χώρας, «TyC Sports» που έσπευσαν να δημοσιεύσουν την ιστορία αυτού του παιδιού, που έχει γίνει διάσημο πριν αποδείξει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.