Μέσι: Συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ;

Τι αναφέρουν τα ισπανικά μέσα για τον Λιονέλ Μέσι.



Η γνωστή εκπομπή «Chiringuito» στην Ισπανία υποστηρίζει ότι ο Λιονέλ Μέσι συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ, η οποία του προσφέρει πάνω από 350 εκατ. ευρώ ετησίως

Στη Σαουδική Αραβία, μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Λιονέλ Μέσι, σύμφωνα με όσα μετέφερε η γνωστή εκπομπή «Chiringuito» στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ της εκπομπής υποστηρίζει ότι ο Αργεντινός σταρ συμφώνησε στην πρόταση των Αράβων που ξεπερνάει τα 350 εκατ. ευρώ ετησίως και, μάλιστα, στην ομάδα θα βρει δύο πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, τον Μπουσκέτς και τον Ζόρντι Άλμπα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την πλευρά του Μέσι ή τη διοίκηση της ομάδας και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν ο πρωταθλητής κόσμου θα πάει στην αραβική χερσόνησο, ή θα επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα που υπάρχει μεγάλη προσμονή για την επιστροφή του.

