Οικονομία

Εκλογές - Μητσοτάκης: απαντά μέσω TikTok για τον ατομικό κουμπαρά (βίντεο)

Τι απάντησε σε ερωτήσεις πολιτών μέσω του TikTok ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την πλατφόρμα του TikTok την οποία επιλέγουν κυρίως νεότερες ηλικίες, χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότεροι πολιτικοί για να απαντήσουν σε ερωτήματα πολιτών.

Έτσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αποφάσισε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την αποταμίευση που του έκαναν πολίτες

Ο πρωθυπουργός, κλήθηκε να απαντήσει στην πρώτη ερώτηση: "Πού θα βρούμε χρήματα να κάνουμε αποταμίευση;".

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως "η αποταμίευση γίνεται από τις δικές σας ασφαλιστικές εισφορές, μαζεύονται δηλαδή στον κουμπαρά σας, χρήματα τα οποία ούτως ή άλλως παρακρατούνται από τις συντάξεις σας, απλά τώρα ανήκουν σε εσάς και θα τα αξιοποιήσετε εσείς κάποια στιγμή στο μέλλον ενώ μέχρι σήμερα οι δικές σας εισφορές πηγαίνουν ουσιαστικά για να πληρωθούν οι συντάξεις των μεγαλύτερων, αυτών που είναι ήδη στη σύνταξη".

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε: "Από ποια ηλικία ισχύει ο ατομικός κουμπαράς;" με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντάει: "Ο ατομικός κουμπαράς αφορά όλους τους νέους εργαζόμενους, αυτούς που εισέρχονται στην αγορά εργασίας αλλά και όλους τους νέους κάτω των 35 ετών. Για όλους τους υπόλοιπους δεν αλλάζει καθόλου ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η σύνταξή τους".

Στην τρίτη ερώτηση που δέχθηκε για το "πως το κάνουμε αυτό;" ο πρωθυπουργός απάντησε ότι "για να το κάνετε αυτό αρκεί να μπείτε στην ιστοσελίδα myteka.gov.gr και να ακολουθήσετε τις οδηγίες".