Υγεία - Περιβάλλον

Ο ΕΕΣ τίμησε την Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτή (εικόνες)

Μεγάλη εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο για να τιμήσει τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτή (12/5), τίμησε το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο που παράγει καθημερινά το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και οι εθελοντές του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ. προς όφελος των ευάλωτων συνανθρώπων μας. Στην εκδήλωση του Τομέα Υγείας παρευρέθη ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Σ. κ. Γεώργιος Σκούμας, καθώς και πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. για την προσφορά του Τομέα Υγείας:

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ. το πολυσχιδές ανθρωπιστικό έργο που παράγει ο Τομέας Υγείας, μέσα από προγράμματα και δράσεις που υλοποιεί καθημερινά σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις προαγωγής υγείας που διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα, στην τεράστια συμβολή του Τομέα Υγείας στο εμβολιαστικό πρόγραμμα "Ελευθερία" για τον COVID-19 αλλά και στη σπουδαία δράση της Κινητής Μονάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. στα σύνορα της Ουκρανίας, η οποία, στελεχωμένη από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και εθελοντές, παρέμεινε για 8 συναπτούς μήνες στο σημείο για να συνδράμει τους αμάχους του πολέμου. Στο τέλος της εκδήλωσης τιμήθηκε από τον Ε.Ε.Σ. ο σπουδαίος συνθέτης-σολιστ, Διονύσης Καλογερόπουλος.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργος Σταμάτης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΥ), κ. Γιώργος Δημόπουλος και η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Κουρή. Το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Νίκος Παπαευσταθίου, καθώς και εκπρόσωποι της Αρχιεπισκοπής, των Σωμάτων Ασφαλείας, νοσοκομειακών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και εθελοντές όλων των Σωμάτων του Ε.Ε.Σ.

Ολόκληρη η εκδήλωση του Ε.Ε.Σ.: