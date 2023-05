Υγεία - Περιβάλλον

Γιορτής της Μητέρας: Η Σακελλαροπούλου στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων

Κοντά στις μητέρες, που αφιερώνουν τον εαυτό τους στη φροντίδα, την θεραπεία και αποθεραπεία των παιδιών που νοσούν με καρκίνο, βρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ευκαιρία της Γιορτής της Μητέρας.

Κοντά στις μητέρες, που αφιερώνουν τον εαυτό τους στη φροντίδα, την θεραπεία και αποθεραπεία των παιδιών που νοσούν με καρκίνο, που μετατρέπουν τον πόνο τους σε αντοχή και κερδίζουν καθημερινά μικρές μάχες, στη μακρά διαδρομή της ασθένειας, βρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με την ευκαιρία της Γιορτής της Μητέρας.

Ειδικότερα, η κ. Σακελλαροπούλου παρέστη την Παρασκευή σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα» από τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα», με την ευκαιρία της Γιορτής της Μητέρας, την οποία παρακολούθησαν μητέρες και παιδιά του ξενώνα του συλλόγου, καθώς και μητέρες γιατροί και νοσηλεύτριες του νοσοκομείου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού άκουσε συγκινημένη τις προσωπικές ιστορίες μητέρων με άρρωστα παιδιά, εξήρε το θάρρος και την δύναμη αυτών των γυναικών, υπογράμμισε τη συμβολή των γιατρών στον αγώνα τους και ευχήθηκε γρήγορα να βγουν νικήτριες από αυτή τη μάχη.

Όπως τόνισε: «Στην εποχή μας έχουν προστεθεί πολλές παγκόσμιες ημέρες. Δεν είναι τυχαίο ωστόσο ότι η Γιορτή της Μητέρας είναι ίσως η πρώτη γιορτή που θυμόμαστε όλοι από παιδιά, η πιο ισχυρή. Γιατί για τον καθένα από εμάς, για την καθεμία, η μάνα του είναι κάτι μοναδικό. Όταν οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με κάποιο θέμα υγείας, για τη μεν μάνα το παιδί της είναι η ίδια της η ζωή, αλλά αυτό που είναι τόσο κρίσιμο για τα μικρά παιδιά, που καλούνται να δώσουν μια δύσκολη μάχη στο ξεκίνημα της ζωής τους, είναι ο ρόλος της μάνας. Η πολύτιμη προσφορά των γιατρών είναι βέβαια δεδομένη, η συνεισφορά της επιστήμης είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και ευτυχώς σώζονται ζωές. Ο ψυχολογικός όμως παράγοντας, το δέσιμο κάθε πλάσματος με την μητέρα του, έχει τεράστια αξία».

Αναφερόμενη στη συμβολή της Μονάδας, υπογράμμισε τη σπουδαιότητά της, όπως και άλλων αντίστοιχων, και τόνισε ότι «στην ουσία είναι η πρώτη που δημιουργήθηκε, και μάλιστα με τόσο σημαντικό έργο, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να συνυπάρχουν οι μανούλες, να φιλοξενούνται, να έρχονται από την επαρχία κι από άλλα μέρη, να υποστηρίζονται με πολλούς τρόπους. Γιατί ποιος μπορεί από εμάς να σκεφτεί τι περνάει μια μάνα όταν το παιδί της έχει να δώσει μια τέτοια μάχη;».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «πιστεύω απόλυτα ότι σήμερα είστε εσείς όλες που πρέπει να τιμήσουμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, μακάρι να βγείτε όλες νικήτριες. Είμαι βέβαιη ότι ήδη έχετε νικήσει, γιατί είστε τόσο δυνατές ώστε να σηκώνετε αυτό το φορτίο. Ήταν μοναδική και εξαιρετική η ιστορία που μας είπε η Άννα (δότρια). Μπράβο συνεπώς και στους δότες, που έχουν τον ηρωισμό να βοηθούν. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικά όσα έζησα σήμερα και είμαι ευτυχής που είμαι εδώ. Να είστε πάντα καλά, να έχετε δύναμη και γρήγορα όλα τα παιδιά στο σπίτι τους».

