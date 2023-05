Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κορινθία

Ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικής δόνησης και που εντοπίζεται το επίκεντρο.

Σεισμός, μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κορινθία.

Η δόνηση έγινε 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Σοφικού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκα στα 13,9 χιλιόμετρα.

