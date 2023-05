Κόσμος

Χειμάρρα - Μπελέρης: Στην σκιά της προφυλάκισής του οι εκλογές

Συσπειρώνεται η ελληνική κοινότητα της Χειμάρρας στην Αλβανία μετά τη σύλληψη του υποψήφιου δημάρχου Φρέντι Μπελέρη



Ομαλά εξελίσσεται η ψηφοφορία στον δήμο Χειμάρρας με κύριο χαρακτηριστικό την προσέλευση απ' όλη την Ελλάδα πολλών συμπολιτών του προφυλακισμένου, πλέον, υποψήφιου δημάρχου Φρέντι Μπελέρη. Οι μειονοτικοί ψηφοφόροι καταφθάνουν στα χωριά της Χειμαρράς με λεωφορεία και με ΙΧ.

Κατά τις εκτιμήσεις στελεχών της μειονότητας η απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου να προφυλακίσει τον Μπελέρη, αναμένεται να ενδυναμώσει την συσπείρωση της ελληνικής κοινότητας.

Με βάση τον εκλογικό νόμο ο Μπελέρης δεν θα μπορεί να ψηφίσει, ωστόσο το όνομά του θα υπάρχει στο ψηφοδέλτιο και μπορεί να ψηφιστεί.

Σημειώνεται ότι στα αλβανικά εκλογικά δεδομένα για πρώτη φορά συμβαίνει δύο μέρες πριν τις κάλπες να συλλαμβάνεται ένας υποψήφιος δήμαρχος κι αυτός να είναι Έλληνας μειονοτικός, τον οποίο μάλιστα εκτός από το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ΟΜΟΝΟΙΑ, στηρίζει το αντιπολιτευόμενο κόμμα του Σαλί Μπερίσα και εκείνο του τέως προέδρου Ιλίρ Μέτα.

Οι κάλπες στην Αλβανία άνοιξαν στις 7 πμ τοπική η ώρα για να προσέλθουν 3.600.000 Αλβανοί και να ψηφίσουν για την εκλογή 61 δημάρχων και των αντίστοιχων δημοτικών συμβουλίων.

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι είναι 144 και ανήκουν σε 44 κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων. Περισσότερες από 6 χιλιάδες άνδρες της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί για την τήρηση της τάξης κατά την εκλογική διαδικασία.

Τις εκλογές παρακολουθούν αρκετοί ξένοι παρατηρητές από τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωβουλή και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Στις εκλογές αυτές το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται σε τρεις κυρίως δήμους, της Χειμάρρας, της Φοινίκης και της Δρόπολης - Πωγωνίου.

