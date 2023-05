Life

Γιορτή της Μητέρας - Μητσοτάκης: Η οικογενειακή φωτογραφία από το παρελθόν

Τη Γιορτή της Μητέρας τίμησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία τους παιδιά, σε μικρότερη ηλικία, ενώ τη συνοδεύει με τη φράση: "Χρόνια Πολλά μαμά μας!!".

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Instagram:

